Zranený Immobile nepomôže Talianom na finálovom turnaji Ligy národov

Rím 3. októbra (TASR) - Taliansky futbalový útočník Ciro Immobile bude pre zranenie chýbať svojmu tímu na finálovom turnaji Ligy národov. Útočník Lazia Rím a najlepší strelec Serie A si vo štvrtkovom zápase Európskej ligy na ihrisku Lokomotivu Moskva, kde Rimania vyhrali 2:0, poranil stehenný sval.



Immobile bude Laziu chýbať aj v nedeľňajšom ligovom zápase. "Mrzí ma, že nebudem hrať proti Bologni a som smutný, že nemôžem odpovedať na pozvánku Roberta Manciniho do reprezentácie na finále Ligy národov," napísal Immobile podľa agentúry AFP na instagrame. "Spravím všetko pre to, aby som bol čím skôr späť," dodal.



Majstri Európy Taliani sa v semifinále Ligy národov stretnú v stredu v Miláne so Španielskom, v druhom semifinále nastúpia vo štvrtok v Turíne proti sebe Francúzi a Belgičania. V nedeľu 10. októbra sa uskutoční zápas o 3. miesto v Turíne a potom finále v Miláne.