Zranený James už v tejto sezóne Chelsea nepomôže

Londýn 25. apríla (TASR) - Futbalisti FC Chelsea sa v závere sezóny budú musieť zaobísť bez obrancu Reecea Jamesa, ktorého vyradilo zranenie podkolennej šľachy. Informovala AP.



Pravý obranca vinou zdravotných problémov nastúpil v tejto sezóne iba na 16 zápasov v Premier League. Najnovšie zranenie utrpel minulý týždeň vo štvrťfinálovom odvetnom zápase Ligy majstrov proti Realu Madrid.



Okrem neho prišli "The Blues" aj o Masona Mounta. Podľa trénera Franka Lamparda je málo pravdepodobné, že by sa stredopoliar ešte v závere sezóny objavil na trávnikoch. Po jej skončení by mal opustiť klub zo Stamford Bridge.