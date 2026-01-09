< sekcia Šport
Zranený Kimmich bude chýbať Bayernu v nedeľu proti Wolfsburgu
Zverenci trénera Vincenta Kompanyho budú chcieť po návrate zo zimnej pauzy navýšiť svoj deväťbodový náskok na čele Bundesligy.
Autor TASR
Mníchov 9. januára (TASR) - Nemecký futbalista Joshua Kimmich by mal chýbať Bayernu Mníchov v nedeľnom zápase proti Wolfsburgu pre zranenie. Nemeckú najvyššiu súťaž čaká prvé kolo po zimnej prestávke v mrazivom počasí, ktoré prevažuje v celej krajine.
Zverenci trénera Vincenta Kompanyho budú chcieť po návrate zo zimnej pauzy navýšiť svoj deväťbodový náskok na čele Bundesligy. Pravdepodobne im však bude chýbať opora stredu poľa Kimmich, ktorý sa stále zotavuje z opakujúcich sa problémov s členkom, ktoré ho trápia od novembra.
„Nechceme riskovať, mal by sa úplne zotaviť. Neviem presne povedať, kedy bude fit. Nebude to veľmi dlho, ale môžu to byť ešte nejaké dni. Je to preventívne opatrenie, aby bol k dispozícii počas celej druhej polovice sezóny,“ citovala športového riaditeľa klubu Maxa Eberleho agentúra AFP.
