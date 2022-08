Zranený Kolenič opustil káder, Feneš: Je to veľká škoda

Edmonton 7. augusta (TASR) - Dva dni pred štartom juniorského šampionátu v Edmontone opustil slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov útočník Jakub Kolenič. Dôvodom je zranenie ramena, ktoré si privodil v piatkovom prípravnom súboji so Švajčiarskom (2:3).



Kolenič po zápase zamieril spoločne s lekárom slovenského tímu Pavlom Laukom do nemocnice, kde absolvoval röntgenové vyšetrenie. Z jeho záverov vyplýva, že na turnaji nebude môcť štartovať. "Situácia ohľadom tvorby záverečnej nominácie sa vyjasňuje. Bohužiaľ, z dôvodu zranenia sa na turnaji nepredstaví Jakub Kolenič. Je to veľká strata, v poslednom prípravnom dueli so Švajčiarmi patril k našim najlepším hráčom. V jednom zo súbojov sa však zranil, čo je veľká škoda," povedal pre hockeyslovakia.sk hlavný tréner Ivan Feneš.



V Edmontone tak má k dispozícii 26 hokejistov, na finálnu šampionátovú súpisku môže zaradiť 25 mien - 22 korčuliarov a troch brankárov. Káder opustí ešte jeden obranca. "Na finálne rozhodnutie si ponecháme čas až do začiatku direktoriátu, ktorý je v pondelok 8. augusta a na ktorom musíme nahlásiť finálnu súpisku hráčov," dodal Feneš.