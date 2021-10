Zranený Navas bude chýbať PSG v ligovom zápase i v zápase LM

Paríž 14. októbra (TASR) - Reprezentačný brankár Kostariky Keylor Navas sa zranil v kvalifikačnom zápase MS 2022 proti USA (1:2) a svojmu klubu Parížu St. Germain by mal chýbať v najbližších dvoch stretnutiach. Uviedol do denník Mundo Deportivo.



Navasa v zápase vystriedali po 1. polčase pre bolesti v stehne, malo by ísť o svalové zranenie. Tridsaťštyriročný brankár sa podľa zdroja podrobí dôkladnému lekárskemu vyšetreniu v Paríži, aby sa určila závažnosť poranenia a stanovil časový rozvrh na zotavenie. Španielsky denník informuje, že Navas by mal chýbať v zápase 10. kola francúzskej Ligue 1 proti Angers (15. októbra) aj v zápase Ligy majstrov proti RB Lipsko (19. októbra).