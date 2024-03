Zranený Robertson by sa mal čoskoro vrátiť do zostavy Liverpoolu

Londýn 29. marca (TASR) - Škótsky futbalový reprezentant Andrew Robertson sa zotavuje zo zranenia členka a čoskoro by sa mal vrátiť do zostavy Liverpoolu. Robertson sa zranil v utorkovom prípravnom stretnutí proti Severnému Írsku (0:1).



"Andyho stav posudzujeme každý deň. Dnes nebude trénovať, ale nie je to s ním zlé. Čoskoro bude v poriadku," uviedol na adresu 30-ročného obrancu tréner Jürgen Klopp.



Na listine zranených sa nachádza aj uruguajský reprezentant Darwin Nunez, ktorý si poranil stehno v polovici marca. Francúzsky obranca Ibrahima Konate sa úspešne zotavil zo svalového zranenia a mal by cez víkend hrať. Otázny je štart anglického stredopoliara Curtisa Jonesa, ktorý si v polovici mesiaca zranil členok. Informovala o tom agentúra DPA.