Zranený Tkachuk bude chýbať Floride zrejme do konca základnej časti

Sunrise 3. marca (TASR) - Americký hokejista Matthew Tkachuk bude Floride Panthers chýbať pravdepodobne až do konca základnej časti NHL. Dvadsaťsedemročného krídelníka vyradilo zranenie v dolnej časti tela, ktoré ho trápi od finále Turnaja štyroch krajín v Bostone proti Kanade (2:3 pp).



"Matthews bude pauzovať dlhší čas. Dúfame, že sa vráti na play off," povedal podľa TSN generálny manažér "panterov" Bill Zito. Tkachuk vynechal všetky všetky štyri zápasy Floridy od februárového turnaja 4 Nations Face-Off. Za Panthers stihol v tejto sezóne odohrať 52 duelov, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 35 asistencií. Tkachuk patrí medzi kľúčových útočníkov tímu, vlani významne pomohol Floride k zisku Stanleyho pohára.



Panthers zaradili svoju oporu na listinu dlhodobo zranených hráčov. V prípade, že by Tkachuk pauzoval celý zvyšok základnej časti, môže klub využiť sumu 9,5 milióna dolárov z jeho priemernej mzdy na zisk nový posíl, čas má do piatkovej uzávierky výmen. Už v sobotu "ulovil" z Chicaga obrancu Setha Jonesa a voľbu v 4. kole budúcoročného draftu výmenou za brankára Spencera Knighta a podmienečný výber v 1. kole draftu 2006 alebo 2027.