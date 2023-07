Žŕdkar Nilsen zdolal Duplantisa na mítingu Diamantovej ligy v Monaku

Míting Diamantovej ligy v Monaku - výsledky:

Muži:

100 m: Ferdinand Omanyala (Keňa) 9,92 s, 2. Letsile Tebogo (Bot.) 9,93, 3. Ackeem Blake (Jam.) 10,00



800 m: 1. Wyclife Kinyamal (Keňa) 1:43,22, 2. Slimane Moula (Alž.) 1:43,40, 3. Marco Arop (Kan.) 1:43,51



5000 m: 1. Hagos Gebrhiwet (Et.) 12:42,18, 2. Berihu Aregawi (Et.) 12:42,58, 3. Telahun Haile Bekele (Et.) 12:46,70



400 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 46,51 - najlepší výkon roka, rekord DL, 2. Alison Dos Santos (Braz.) 47,66, 3. CJ Allen (USA) 47,84



3000 m prek.: 1. Simon Kiprop Koech (Keňa) 8:04,19, 2. Abraham Kibiwot (Keňa) 8:09,54, 3. Abrham Sime (Et.) 8:10,56



žrď: 1. Christopher Nilsen (USA) 5,92 m, 2. Ernest John Obiena (Phil.) 5,82, 3. Kurtis Marschall (Aus.) 5,82



oštep: 1. Jakub Vadlejch (ČR) 85,95 m, 2. Julian Weber (Nem.) 84,23, 3. Keshorn Walcott (Trin.) 81,31



trojskok: 1. Hugues Fabrice Zango (Burk.) 17,70, 2. Jaydon Hibbert (Jam.) 17,66, 3. Yasser Mohammed Triki (Alž.) 17,32



Ženy:

200 m: 1. Shericka Jacksonová (Jam.) 21,86 m, 2. Julien Alfredová (Sv. Luc.) 22,08, 2. Dina Ashier-Smithová (V. Brit.) 22,23



400 m: 1. Natalia Kaczmareková (Poľ.) 49,63 s, 2. Shamier Littleová (USA) 49,68, 3. Lieke Klaverová (Hol.) 49,99



Míľa: 1. Faith Kipyegonová (Keňa) 4:07,64 min - svetový rekord, 2. Ciara Mageeanová (Ír) 4:14,58, 3. Freweyni Hailuová (Et.) 4:14,79



100 m prek.: 1. Nia Aliová (USA) 12,30 s, 2. Kendra Harrisonová (USA) 12,31, 3. Alaysha Johnsonová (USA) 12,39



diaľka: 1. Larissa Iapichinová (Tal.) 6,95 m, 2. Tara Davisová-Woodhallová (USA) 6,88, 3. Ivana Vuletová (Srb.) 6,86



výška: 1. Nicola Olyslagersová (Aus.) 1,99 m, 2. Iryna Geraščenková (Ukr.) 1,96, 3. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 1,96



Monako 21. júla (TASR) - Americký žŕdkar Christopher Nilsen zvíťazil na piatkovom mítingu Diamantovej ligy v Monaku, keď dokázal preskočiť 5,92 m. Svoju dominanciu v disciplíne nepotvrdil svetový rekordér Švéd Armand Duplantis, ktorý túto métu nezdolal a po predchádzajúcich triumfoch sa umiestnil až na 4. mieste. Pre Duplantisa to bola prvá prehra od septembrového mítingu v Bruseli.Nór Karsten Warholm vytvoril nový rekord Diamantovej ligy v behu na 400 cez prekážky, keď triumfoval časom 46,51 s. Je to zároveň štvrtý najlepší čas histórie a taktiež najlepší výkon tohto roka.Najhodnotnejší výkon predviedla kenská bežkyňa Faith Kipyegonová. V behu na jednu míľu dosiahla čas 4:07,64 min. Doterajšie maximum vylepšila o 4 sekundy a 69 stotín.Kipyegonová prekonala výkon Holanďanky etiópskeho pôvodu Sifan Hassanovej, ktorá zabehla pred štyrmi rokmi rekord takisto v Monaku. Dosiahla čas 4:12,33 min, ktorý znamenal prvú zmenu svetového maxima od roku 1996.Pre 29-ročnú Kipyegonovú znamená rekord na míľovej vzdialenosti potvrdenie výbornej formy. V prebiehajúcej sezóne už vytvorila rekordy aj na 1500 m a 5000 m. V júni zabehla vo Florencii 1500 m za 3:49,11 min a o týždeň na to dosiahla na 5000 m čas 14:05,20 min.Ďalšie podujatie Diamantovej ligy je na programe v nedeľu 23. júla v Londýne.