Európsky olympijský festival mládeže: A.Šimková bude obhajovať medailu

Maribor 24. júla (TASR) - Slovenská žrdkárka Anna Šimková sa prebojovala do finále na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v slovinskom Maribore. Obhajkyňa vlaňajšieho bronzu v pondelok skočila v kvalifikácii svoje tohtosezónne maximum 370 cm. O cenné kovy budú bojovať aj bežec Peter Dávid a plavkyňa Stela Megelová.



Dávid sa predstavil v behu na 110 m prek., v druhom rozbehu skončil štvrtý časom 13,73 sekundy a postúpil do finále. Chodec Lukáš Rosenbaum sa vo finále na 5000 m umiestnil na siedmej pozícii.



Megelová si v plaveckom semifinále na 200 m znak vylepšila čas z rozplavby o 0,25 sekundy a časom 2:20,27 min postúpila medzi finálovú osmičku. Do finále disciplíny 200 m motýlik sa neprebojovala Sophia Grayová, ktorá v semifinále obsadila jedenástu priečku.



Mia Pohánková postúpila do 2. kola tenisovej dvojhry. V úvodnom dueli si ako ôsma nasadená poradila so Švajčiarkou Noeliou Monikou Mantovou 6:1, 6:2.