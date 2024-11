Žreb MS klubov FIFA bude 5. decembra

Lausanne 11. novembra (TASR) - Žreb budúcoročných futbalových MS klubov sa bude konať 5. decembra v Miami. Podujatie je na programe od 15. júna do 13. júla 2025 a prvýkrát sa na ňom predstaví 32 mužstiev.



Úvodný duel turnaja sa bude hrať v Miami a nastúpi v ňom miestny Inter, v ktorom pôsobí aj Lionel Messi. Európu bude zastupovať 12 klubov - Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Mníchov, Manchester City, FC Chelsea, Paríž St. Germain, Inter Miláno, Juventus Turín, FC Porto, Benfica Lisabon a FC Salzburg. Źreb rozdelí účastníkov do ôsmich skupín po štyroch, dva najlepšie kluby postúpia do vyraďovacej časti. Informovala AFP.