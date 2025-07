Žreb skupín MS 2026 by sa mal uskutočniť 5. decembra v Las Vegas

Las Vegas 30. júla (TASR) - Žreb finálového turnaja futbalových MS 2026 by sa mal uskutočniť 5. decembra v Las Vegas. Informovala o tom americká televízna stanica ESPN. Šampionát sa bude konať v USA, Kanade a Mexiku, prvýkrát sa na ňom predstaví 48 tímov.



Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zatiaľ neoznámila detaily žrebu základných skupín. Otvárací zápas turnaja odohrajú 11. júna v Mexico City. Finále je na programe 19. júla na štadióne v East Rutherford v New Jersey. Účasť na MS má už istých 13 krajín vrátane obhajcu titulu Argentíny. Slovenská reprezentácia vstúpi do európskej kvalifikácie 4. septembra domácim duelom proti Nemecku v Bratislave, v skupine sa ešte stretne so Severným Írskom a Luxemburskom.