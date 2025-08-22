Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Šport

Žreb základných skupín na MS sa podľa Trumpa uskutoční 5. decembra

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dejiskom nadchádzajúceho svetového šampionátu sú USA, Kanada a Mexiko.

Autor TASR
Washington 22. augusta (TASR) - Žrebovanie základných skupín budúcoročných MS vo futbale sa má uskutočniť 5. decembra vo Washingtone. V piatok o tom informoval americký prezident Donald Trump.

Dejiskom nadchádzajúceho svetového šampionátu sú USA, Kanada a Mexiko. Donedávna sa špekulovalo, že žreb by sa mohol uskutočniť v Las Vegas, ako to bolo počas posledných MS v USA v roku 1994. Trump však aj za prítomnosti prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina potvrdil, že miestom konania žrebu bude Kennedy Center v hlavnom meste USA.

MS sa uskutočnia v novom rozšírenom formáte, zúčastní sa na nich 48 krajín namiesto tradičných 32. V čase žrebovania bude známych 42 zo 48 účastníkov, zvyšných šesť krajín si totiž zaistí miestenky až v marcovom play off, pripomenula agentúra DPA.

Slovensko začne svoju púť v kvalifikácii o necelé dva týždne, v úvodnom stretnutí A-skupiny privíta v Bratislave tím Nemecka. Ďalšími dvoma kvalifikačnými súpermi „sokolov“ sú Luxembursko a Severné Írsko.
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič