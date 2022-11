Zrekonštruovaný zimný štadión v Topoľčanoch je opäť v plnej prevádzke

Topoľčany 3. novembra (TASR) - Po niekoľkých mesiacoch intenzívnych prác sa uplynulý týždeň opätovne otvorili brány zimného štadióna v Topoľčanoch pre verejnosť. Rekonštrukčné práce, ktoré boli zamerané na strojovňu chladenia ľadovej plochy, vyšli na takmer jeden milión eur, pričom na tento infraštruktúrny projekt prispel sumou 596.052,36 eura Fond na podporu športu.



Finančné prostriedky z Fondu na podporu športu boli mestu Topoľčany, vlastníkovi zimného štadióna, schválené ešte 22. apríla 2022 uznesením správnej rady fondu, a to na základe žiadosti, ktorú mesto Topoľčany podalo v rámci výzvy na predkladanie žiadostí č. 2021/004 o finančný príspevok určený na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Spolu s rekonštrukciou topoľčianskeho zimného štadióna bolo na základe tejto výzvy podporených 90 projektov športovej infraštruktúry v celkovej hodnote takmer 31 miliónov eur.



Predmetom infraštruktúrneho projektu na zimnom štadióne v Topoľčanoch bola rekonštrukcia strojovne a chladiaceho systému ľadovej plochy. Konkrétne došlo na zimnom štadióne k výmene existujúcich kompresorov za chladiacu jednotku s využitím odpadného tepla, vybudovaniu expanznej nádoby s čerpadlami čpavku a osadeniu nového kondenzátora a nových rozvodov ľadovej plochy s ohrevom podložia. Všetky tieto zmeny majú pritom podstatný pozitívny vplyv okrem iného na energetickú náročnosť prevádzky zimného štadióna, ktorá je osobitne v súčasnej dobe mimoriadne dôležitá.



"Som potešený, že aj vďaka podpore Fondu na podporu športu mohlo dôjsť k realizácii tohto projektu. Hoci voľným okom bežný návštevník zrejme nespozoruje významné zmeny, platia jednoduché rovnice – ak strojovňa nefunguje, nie je ľad, a ak nie je ľad, nie je hokej. Opomenúť nemožno ani to, že rekonštrukciou strojovne sa zabezpečí energeticky úspornejšia a v dôsledku zníženia čpavku potrebného na chladenie o takmer tri štvrtiny aj bezpečnejšia prevádzka zimného štadióna. Zo svojej pozície mi ostáva vysloviť želanie, aby aj vďaka tomuto projektu mohol byť v budúcnosti slovenský hokej zásobovaný odchovancami topoľčianskeho klubu a nasledovníkmi Miroslava Šatana či Ľubomíra Višňovského,“ uviedol v tlačovej správe predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan.



Okrem strojovne prešiel zimný štadión v Topoľčanoch za uplynulé roky viacerými väčšími či menšími zmenami. V uplynulých rokoch došlo tiež k rekonštrukcii fasády a zateplenia zimného štadióna či výmene osvetlenia. "V Topoľčanoch vyrástlo množstvo hokejových talentov svetového formátu. Ak chceme v tomto trende pokračovať, kľúčové sú pre nás kvalitné a moderné športoviská. V mestskom zimnom štadióne doteraz slúžilo chladiace zariadenie po hranici životnosti. Preto máme veľkú radosť, že sa nám ho aj vďaka dotácii od Fondu na podporu športu podarilo zrekonštruovať, a spolu s ním prešlo obnovou aj chladenie ľadovej plochy. Celková suma tejto investície bola vo výške 993.420 eur. Čiastka z Fondu na podporu športu predstavovala 596.052,36 eura, zvyšok hradilo mesto z vlastných zdrojov. Táto investícia je skvelou správou nielen pre hokejistov a priaznivcov korčuľovania. Vďaka nej sa nám totiž podarilo znížiť aj emisie čpavku potrebného na chladenie a izoláciu ľadovej plochy, čo znamená výrazné zvýšenie bezpečnosti občanov žijúcich v blízkosti štadióna,“ uviedla primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová.



Z ukončenej rekonštrukcie má radosť aj klub HC Topoľčany, ktorý tak môže opätovne naplno využívať svoj domovský zimný štadión. "Veľká vďaka patrí mestu Topoľčany a Fondu na podporu športu, ktorí zafinancovali túto investičnú aktivitu. Vďaka rekonštrukcii strojovne už nemusíme mať obavy o to, že by nám vypovedala službu, čo pri pôvodnej strojovni chladenia, ktorá už mala značný vek, hrozilo. Veľkým pozitívom je aj zvýšenie bezpečnosti v dôsledku podstatného zníženia potreby čpavku pre chladenie ľadovej plochy a v neposlednom rade nová strojovňa prispeje k zvýšenej kvalite ľadu, a teda aj omnoho lepším podmienkam pre prípravu mladých hokejistov. Navyše sa nám touto rekonštrukciou otvára aj potenciálna možnosť držať ľad na štadióne aj v tých mesiacoch, v ktorých to v súčasnosti nebolo možné,“ povedal prezident HC Topoľčany Ervín Mik.