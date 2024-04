Zreľák rozhodol o triumfe Warty Poznaň v poľskej lige

Varšava 12. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Adam Zreľák rozhodol v piatkovom zápase 28. kola poľskej Ekstraklasy svojím gólom o víťazstve Warty Poznaň nad Koronou Kielce 1:0. Strelecky sa presadil v 11. minúte, bol to jeho prvý presný zásah v sezóne.



Zreľák odohral v tomto ročníku iba deväť ligových stretnutí. Pre zranenie kolena pauzoval od septembra, do akcie sa vrátil len pred tromi týždňami. Dvadsaťdeväťročný útočník nastúpil v piatok v základnej zostave domácich, hral do 72. minúty. Jeho krajan v drese hostí Dalibor Takáč striedal v 73. minúte. Warta ukončila sériu štyroch ligových zápasov bez víťazstva a posunula sa v tabuľke priebežne na 12. miesto.