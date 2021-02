Zreľák sa upísal Warte Poznaň: Chcem pomôcť k udržaniu v lige

Poznaň 11. februára (TASR) - Slovenský futbalista Adam Zreľák sa stal novou posilou Warty Poznaň. S nováčikom poľskej Ekstraklasy podpísal 26-ročný útočník zmluvu do konca roka s opciou na predĺženie do júna 2023, informoval klubový web Warty.



Zreľák naposledy pôsobil v druholigovom nemeckom klube 1. FC Norimberg. V aktuálnej sezóne nastúpil len v piatich súťažných stretnutiach, vo všetkých prípadoch iba epizódne ako striedajúci hráč. "Počas rozhovorov so športovým riaditeľom Warty som zistil, že klub má o moje služby veľký záujem. Moja zmluva v Norimbergu by v lete vypršala, preto som sa rozhodol zmeniť klub už teraz. Som veľmi rád, že som tu, teším sa na pôsobenie v Poznani a urobím pre tento klub maximum. Viem, že tu vládne príjemná rodinná atmosféra a hráči bojujú na ihrisku jeden za druhého. To mi vyhovuje, pretože ja som rovnaký typ futbalistu. Chcel by som prispieť gólmi a dobrými výkonmi k udržaniu sa v najvyššej súťaži," povedal pre oficiálny web "zeleno-bielych" Zreľák.



V jarnej časti sezóny sa bývalý hráč Ružomberka, Slovana Bratislava a českého Jablonca pokúsi zabojovať o miesto v reprezentácii, ktorú čaká štart na EURO 2020. Warte Poznaň patrí po 16. kole Ekstraklasy 13. priečka v tabuľke iba s trojbodovým náskokom pred posledným Stalom Mielec, ktorý odohral o zápas menej.