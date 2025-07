Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava 2:2 v odvete 2. predkola - sumár

odveta 2. predkola LM:



HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava 2:2 (0:0)



Góly: 72. Bilbija (z 11 m), 76. Pranjič - 80. a 87. Strelec. Rozhodcovia: Kardesler - Tugral, Ogzay (všetci Tur.), ŽK: Mikič, Kiš - Weiss, Pokorný



Zrinjski: Karačič - Sušič, Šunjič, Mašič, Mamič - Surdanovič (81. Kiš), Savič - Abramovič (43. Mikič), Čavar (46. Ivančič), Pranjič (86. Filipovič) - Bilbija



Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Cruz - Pokorný (65. Ignatenko), Ibrahim - Barseghjan (86. Mak), Tolič (86. Mustafič), Weiss (65. Marcelli) - Kucharevyč (65. Strelec)

Mostar 29. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov 2025/2026, v ňom sa stretnú s kazašským tímom Kajrat Almaty. V odvete 2. predkolaremizovali na pôde Mostaru 2:2 a po domácom triumfe 4:0 si zaistili účasť v ďalšej fáze. Zároveň si zabezpečili účasť minimálne v skupinovej fáze Konferenčnej ligy.Na pôde majstra Bosny a Hercegoviny išli domáci do dvojgólového vedenia, keď sa presadili v 72. a 76. minúte, no potom dvakrát udrel striedajúci Dávid Strelec.Slovan nastúpi proti Kajratu 5. alebo 6. augusta, tretie predkolo začne na pôde súpera. Odveta je na programe 12. augusta. Zrinjski bude pokračovať v treťom predkole Európskej ligy.V prvom polčase sa šance zrodili až na jeho konci, dovtedy sa hral futbal s minimom ofenzívnych príležitostí. Slovan mal loptu častejšie na kopačkách, ale bránu ohrozil len raz, keď v 34. minúte zakročil brankár Karačič po strele Weissa. Najväčšiu príležitosť si vypracovali domáci v nadstavenom čase prvej polovice duelu, keď striedajúci Mikič z voleja prestrelil Takáčovu bránu. Po 135 minútach tak stále platilo, že hráči Mostaru nevystrelili do priestoru brány ani raz.Túto štatistiku domáci zmenili až v 64. minúte, keď po rohovom kope zakončil Bilbija, od tohto momentu sa dej hry zmenil. Dovtedy sa hralo prevažne medzi šestnástkami, hru kúskovalo veľké množstvo faulov a nepresností. Od prvej strely Mostaru na bránu však hráči Slovana poľavili a v 72. minúte po faule na Mikiča kopali domáci penaltu. Tú bezpečne premenil Bilbija a on i jeho spoluhráči dostali ešte viac energie. O štyri minúty neskôr zvýšil na 2:0 Pranjič a Slovanu začalo prihárať. V 80. minúte sa však lopta dostala k Strelcovi a ten presnou strelou upokojil slovenského majstra. Striedajúci útočník mal napokon aj posledné slovo v zápase, keď v 86. minúte využil hrubú chybu v defenzíve Mostaru a stanovil konečné skóre na 2:2.