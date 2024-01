Skoky na lyžiach: Zrušené preteky v Szczyrku nahradí súťaž v Lahti

Lahti 30. januára (TASR) - Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zaradila do tohtosezónneho kalendára Svetového pohára skokanov na lyžiach druhé individuálne preteky vo fínskom Lahti. Súťaž 1. marca nahradí preteky v poľskom Szczyrku, ktoré 17. januára nedokončili pre zlé poveternostné podmienky.



V Lahti sa podľa pôvodného plánu bude konať aj tímová súťaž 2. marca a na druhý deň opäť individuálne preteky. Do konca ročníka by sa tak malo uskutočniť všetkých zvyšných 18 súťaží. Informoval o tom portál Sport1.de.