Zrušený obrovský slalom sa uskutoční vo štvrtok na Štrbskom Plese
Autor TASR
Jasná 8. apríla (TASR) - Zväz slovenského lyžovanie (ZSL) preložil zrušený obrovský slalom mužov a žien v rámci majstrovstiev Slovenska na štvrtok 9. apríla na Štrbskom Plese. Preteky sa mali konať pôvodne 1. apríla v Jasnej, no museli ich zrušiť pre nepriaznivé počasie.
„Najväčšími favoritmi na zisk titulov v obrovskom slalome budú Katarína Šrobová a bratia Andreas a Adam Žampovci, od ktorých sa očakávajú silné výkony,“ uviedol zväz v tlačovej správe.
Záverečná disciplína tak definitívne uzavrie tohtoročné majstrovstvá Slovenska a rozhodne o posledných držiteľoch titulov v sezóne 2025/26.
program MSR (Štrbské Pleso):
štvrtok 9. apríla - obrovský slalom (muži a ženy)
9.00 h 1. kolo
12.00 h 2. kolo
