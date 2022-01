Zrušili aj sobotňajší prípravný zápas hádzanárov Slovákov s Rakúskom

Bratislava 7. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári neodohrajú pred ME ani jeden z dvoch prípravných zápasov s Rakúskom. Po zrušení štvrtkového duelu v Südstadte pri Viedni postihol rovnaký osud aj na sobotu 8. januára plánovanú odvetu v Bratislave (17.00 h).



V slovenskom tíme sa v úvode reprezentačného zrazu na začiatku januára objavil pozitívny prípad na COVID-19 u jedného z členov hráčskeho kádra. Z tohto dôvodu sa národné zväzy oboch krajín rozhodli s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia hráčov zrušiť štvrtkový duel. Následne po dôkladnej analýze situácie padlo rozhodnutie neodohrať ani sobotňajší zápas.



Rakúšania podľa stanoviska poskytnutého generálnym sekretárom zväzu Berndom Rabenseifnerom nechceli riskovať zopakovanie scenára pred decembrovými majstrovstvami žien, keď napriek bubline spôsobil jeden pozitívny prípad až deväť nakazených v národnom tíme. Po tejto negatívnej skúsenosti je nielen ich záujmom, aby na európsky šampionát, ktorý sa uskutoční od 13. do 30. januára 2022 na Slovensku a v Maďarsku, pricestovali jednotlivé zúčastnené tímy v poriadku po zdravotnej stránke.



"Vzhľadom na to, že celková situácia v Európe je momentálne vinou novej mutácie ešte horšia ako v decembri a nákazlivejší variant omikron prináša vyššie riziká prenosu vírusu, je prioritou vyhýbať sa všetkým okolnostiam, ktoré by mohli zvyšovať nebezpečenstvo kontaktu s pozitívnym človekom. Z tohto dôvodu, hoci to znamená nie ideálnu prípravu zo športovej stránky, zostanú reprezentačné družstvá Slovenska i Rakúska pred EHF EURO 2022 bez prípravných stretnutí a naďalej budú až do odchodu do dejísk šampionátu vo svojej bubline," uviedol Slovenský zväzu hádzanej v tlačovej správe.



V podobnej situácii sa v týchto dňoch ocitli aj viacerí ďalší účastníci ME 2022 na Slovensku a Maďarsku, keď z rovnakých dôvodov odriekli prípravné zápasy.



Európska hádzanárska federácia v dôsledku pozitívnych prípadov vo štvrtok upravila upravila hygienický protokol pre ME mužov. Pre hráčov, delegátov a členov realizačných tímov nakazených koronavírusom bude platiť len päťdňová povinná karanténa, pričom hráči sa budú môcť vrátiť do zápasového diania po tom, ako predložia dva negatívne PCR testy.