Žilinský kraj a Slovenský paralympijský výbor sa dohodli na spolupráci

Dolný Kubín 1. júla (TASR) - Memorandum o spolupráci podpísali v piatok v Dolnom Kubíne predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová a predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš. Podpisom vyjadrili súhlas s podporou športových aktivít pre znevýhodnenú mládež a rozvojom paralympijských športov a športovcov.



Signatári memoranda sa dohodli na spolupráci v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ako aj na zviditeľňovaní pohybovo-aktívneho životného štýlu, podpore a rozvíjaní talentovaných mladých parašportovcov. "Ľudia s hendikepom musia vynaložiť pri dosahovaní cieľov viac úsilia, telesnej a duševnej sily. Verím, že aj vďaka tomuto partnerstvu vytvoríme a podporíme prostredie na rozvíjanie športových cieľov a tvorivého potenciálu parašportovcov," podotkla Jurinová.



Po podpise memoranda oficiálne otvorili sociálny podnik v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb, ktorej zriaďovateľom je ŽSK. Našli v ňom prácu slovenskí reprezentanti v parahokeji, ktorým poskytli aj prerobené bezbariérové byty v internáte SOŠ obchodu a služieb. "Verím, že rozšírime počet športovcov nielen o parahokejistov. Ale aj o ďalších zdravotne znevýhodnených športovcov, ktorým v rámci areálu školy nebude chýbať ani sociálna inklúzia," uviedol člen Výkonného výboru SPV a zároveň generálny manažér a tréner slovenskej parahokejovej reprezentácie Miroslav Dráb.



Predseda SPV zdôraznil, že človek so zdravotným znevýhodnením môže kedykoľvek nastúpiť do zamestnania. "Môže fungovať, športovať, zabávať sa. Potrebuje mať len vytvorené podmienky. A toto je model, kedy by sa mohlo do budúcnosti podariť vytvoriť zázemie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, kde budú môcť všetky tieto aktivity napĺňať," dodal Riapoš.



"Je to neskutočná pomoc v mojej športovej kariére, pretože som dochádzal na tréningy do Dolného Kubína z Bardejova. A za posledný rok a pol, keď sme mali tri veľké turnaje a nonstop sme trénovali, som trávil viac času v aute ako na štadióne. Takže pre mňa je to obrovská úľava, šetrenie síl a iných zdrojov. Takisto som veľmi rád, že sme konečne s chalanmi pokope a môžeme ešte viac skĺbiť tím," zhodnotil kapitán slovenskej parahokejovej reprezentácie Martin Joppa.