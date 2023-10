ZSL do novej sezóny s viacerými novinkami, sponzorom i paralyžiarmi

Bratislava 16. októbra (TASR) - Zväz slovenského lyžovania (ZSL) vstupuje do novej zimnej sezóny s viacerými zmenami a novinkami. Hlavným ťahákom je domáce podujatie Svetového pohára žien, ktoré sa uskutoční 20. a 21. januára na svahoch Jasnej. Vedeniu ZSL sa v jeho druhej sezóne v úlohe národného športového zväzu podarilo integrovať a nominovať do reprezentácie aj paralyžiarov a získalo aj ďalšieho partnera, ktorý pomôže s financovaním reprezentantov, mládeže aj nových projektov.



"Teší nás, že sa podarilo ukončiť integráciu telesne znevýhodnených športovcov do štruktúr ZSL v súlade s rozhodnutím medzinárodných inštitúcií o prechode parašportu do národných športových zväzov. Môžem potvrdiť, že už v tejto sezóne bude desiatky talentovaných parašportovcov prihlasovať na medzinárodné preteky Zväz slovenského lyžovania," uviedol jeho prezident Martin Paško.



ZSL tento rok rozbehol rozvoj športovej infraštruktúry pre prípravu tréningových centier pre zjazdové lyžovanie a moderné disciplíny v rámci svojho strategického plánu. Počas leta boli rozpracované tri z plánovaných tréningových centier, a to v Malej Frankovej pri Ždiari pre žiakov v zjazdovom lyžovaní a lyžiarsky simulátor na Strednej športovej škole v Banskej Bystrici a centrum moderných disciplín na Donovaloch. "Darí sa nám plniť aj cieľ, aby ZSL získal väčšinu financovania na svoje aktivity od partnerov a sponzorov. Som rád, že môžem oznámiť podpísanie zmluvy o spolupráci s novým významným partnerom zväzu - spoločnosťou Veolia. Spoločnosť sa tak stáva ďalším hlavným reklamným partnerom zväzu. Nový partner bude finančne podporovať nielen aktivity ZSL, ale aj našich štátnych reprezentantov a rozvojové projekty zamerané najmä na podporu mladých lyžiarskych talentov," povedal Paško.



ZSL predĺžil na nasledujúcu sezónu spoluprácu s trénerom v skokoch na lyžiach a severskej kombinácie Vladimírom Frákom, ktorý stojí za úspechmi družstva skokanov, kam patria aj Tamara Mesíková a Hektor Kapustík. Trénerské miesta v bežeckom lyžovaní zaujali v novej sezóne Barbora Klementová a Lukáš Nemčík. Alpská lyžiarka Rebeka Jančová postúpila do najvyššej úrovne štátnej reprezentácie.



ZSL vstúpil do nového ročníka aj s novým logom. Všetky jeho aktivity budú postupne označované ako SKI TEAM SLOVAKIA. Logo členom zväzu prvýkrát prezentovali na konferencii v máji a bude zároveň aj súčasťou pretekárskeho oblečenia slovenských reprezentantov a realizačných tímov.



Pre domácich fanúšikov bude najväčším lákadlom sezóny domáce podujatie v Jasnej, na ktorom sa predstavia najlepšie svetové pretekárky vrátane Petry Vlhovej. Tá sa na pondelkovej tlačovej konferencii nezúčastnila ani onlajn formou, keďže ju trápia respiračné problémy.







SP v Jasnej sa uskutoční počas víkendu 20. a 21. januára 2024, pričom sobota bude patriť obrovskému slalomu a nedeľa slalomu. "Aktuálne až do decembra po technickej stránke prebiehajú schvaľovacie procesy zo strany FIS na všetky výstupy z pretekov, ktoré budú diváci na celom svete vidieť cez prenosové kamery. Presné reguly majú aj reklamné plochy, ich vizuály aj umiestnenie. Všetky dôležité stanovištia ako mobilné bunky pre meranie, kamerové veže, miesta pre komentátorov a ďalšie priestory musia byť pripravené, kým napadne prvý sneh. Zároveň sa v plnom prúde objednávajú materiály, ktoré slúžia na prípravu trate, ako sú bezpečnostné siete či nafukovacie matrace v cieli," uviedla Jana Palovičová, športová riaditeľka a riaditeľka pretekov Svetového pohára v Jasnej a viceprezidentka ZSL, ktorý je spoluorganizátorom medzinárodného podujatia. Momentálne prebieha aj nábor dobrovoľníkov pre podujatie Svetového pohára. "Dobrovoľníci sú na rôzne pozície. Aj na trať, kde je potrebné, aby vedeli veľmi dobre lyžovať. Ide o náročnú trať, preto je fyzicky veľmi náročné podieľať sa na pomoci. Dobrovoľníkov potrebujeme nielen v stredisku, ale aj na parkoviskách, v celej infraštruktúre," dodala Palovičová.



Prezident zväzu si do novej sezóny želá okrem úspešnej organizácie SP v Jasnej aj dobré výsledky reprezentantov. "Hlavne chceme, aby vyšla super sezóna všetkým športovcom, aby si naplnili svoje ciele, ktoré si dali so svojimi trénermi. Žampovcov chceme mať čo najčastejšie v Top30, snívame o tom, že všetci traja spolu nastúpia na ´sveťák´ a veríme, že Peťa vyhrá v Jasnej oba preteky. Čo sa týka ostatných športov, tam máme generačné výmeny a budeme sa tešiť z každého úspechu, ktorý dosiahnu vo svojich kategóriách a v porovnaní so športovcami rovnakého veku a s rovnakými skúsenosťami. Veľké očakávania máme od moderných disciplín, lebo tam patríme k top na svete. Čo sa týka paralyžovania, robíme všetko pre to, aby sme im vytvorili čo najlepšie podmienky a aby nás to spoločne posunulo," dodal prezident Paško.