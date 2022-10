ZSL je na sezónu pripravený, cieľ je podpora budovania infraštruktúry

Bratislava 10. októbra (TASR) – Nová zimná sezóna bude pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL) prvou v pozícii národného športového zväzu a so štatútom plnohodnotného člena Medzinárodnej lyžiarskej asociácie (FIS).



ZSL sa stal národným športovým zväzom v máji 2022. Následnou prvoradou úlohou bolo zabezpečiť financovanie prípravy, na ktorú už bolo minimum času. "Napriek tomu, že sme štatút národného športového zväzu získali z pohľadu plánovania nadchádzajúcej sezóny v hodine dvanástej, tak sa nám podarilo zaistiť financovanie a zdroje pre ďalšie fungovanie ZSL. Zastrešujeme všetky lyžiarske športové odvetvia - zjazdové, rýchlostné, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach a snoubordové a akrobatické disciplíny – a teší nás, že budeme mať zastúpenie vo Svetovom pohári vo väčšine týchto disciplín. Pokúsime sa nadviazať na fantastické výsledky z minulej sezóny. V tej nadchádzajúcej nás čakajú okrem súťaží Svetového pohára, štyri vrcholné podujatia - zimná univerziáda, majstrovstvá sveta juniorov, zimný Európsky olympijský festival mládeže a vrcholom sezóny budú majstrovstvá sveta. Nezabúdame ani na potrebnú infraštruktúru. Naším zámerom je aktívna podpora jej výstavby, alebo rekonštrukcia, vo všetkých lyžiarskych odvetviach," uviedol novozvolený prezident ZSL Martin Paško.







Štátna reprezentácia ZSL má aktuálne 27 športovcov. Snahou je pripraviť im čo najlepšie podmienky. "Ako jednu z našich najdôležitejších úloh vnímame zaistiť pre športovcov podmienky pre prípravu v materiálnej a personálnej oblasti. Iba kvalitný realizačný tím pomôže športovcom dosiahnuť najlepšie možné výsledky. Teší ma, že sa nám podarilo vytvoriť podmienky pre národný juniorský tím v zjazdovom lyžovaní, ktorý bude mať na starosti slovinský tréner Jernej Koblar a fyzioterapeut Kristián Piovarči. Družstvo má za sebou sústredenia v Demänovskej doline a Tatranskej Lomnici a snehovú prírpavu v Belgicku, Litve a v Nórsku. Sústredíme sa nielen na jednotlivcov, ale aj na širšie skupiny. Ako zväz venujeme pozornosť každej vekovej kategórii – žiackej, juniorskej i seniorskej. Zo strany ZSL sa primárne zameriavame na podporu klubov, nie iba vybraných jednotlivcov," zdôraznil generálny sekretár ZSL Radovan Cagala.



V zjazdovom lyžovaní sa okrem hviezdy svetového formátu a slalomovej olympijskej víťazky Petry Vlhovej spájajú očakávania aj so súrodencami Adamom, Andreasom a Teom Žampovcami. Tvrdú prípravu začali v auguste na mesačnom sústredení na Novom Zélande. Všetci traja sa predstavili na pretekoch FIS v rámci Austrálsko-novozélandského pohára, v ktorom sa viackrát umiestnili na stupňoch víťazov. "Na Nový Zéland sme pricestovali po troch rokoch. Chceli sme si otestovať nový materiál a nachystať sa na sezónu, na Svetový pohár. Mali sme možnosť štartovať na pretekoch FIS v rámci austrálsko-novozélandského pohára v stredisku Coronet Peak. Som veľmi rád, že som tentokrát na stupni víťazov mohol byť spoločne s Andreasom a Teom. Ja som celkovo skončil druhý a chalanom sa tiež výborne darilo. Obaja si vďaka víťazstvu vylepšili štartové čísla na úvod novej sezóny, Teo sa extrémne posunul vo svetovom rankingu, čo ho zároveň katapultovalo medzi 30 najlepších juniorov na svete," konštatoval najstarší z bratskej trojice, 31-ročný Adam.



O dva roky mladšiemu Andreasovi sa darilo v obrovskom slalome, v ktorom si na konto pripísal víťazstvo a tretie miesto. „Víťazstvom v obrovskom slalome som si vylepšil svoju pozíciu a Svetový pohár odštartujem túto sezónu s lepším štartovým číslom. Vrcholom sezóny budú určite MS vo francúzskom stredisku Courchevel, na ktoré sa s Adamom tešíme. Pevne veríme, že budeme v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii a urobíme maximum pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov,“ uviedol Andreas Žampa.



Najmladší, iba 19-ročný Teo, zaznamenal výrazný úspech, keď sa prepracoval do top 300 na svete a vo svojom ročníku medzi najlepších pätnásť. „V Coronet Peak sa mi v super G podarilo byť na stupni víťazov spolu s Adamom v obrovskom slalome som bodoval v kontinentálnom pohári, takže som veľmi spokojný. Do novej sezóny budem mať lepšie štartovacie číslo v Európskom pohári a tiež vo FIS pretekoch. Na budúcoročných juniorských majstrovstvách sveta vrakúskom St. Antone tak budem mať šancu vytvoriť lepší individuálny výsledok alebo prekonať 13. miesto brata Andreasa."



Nádejný zjazdársky talent Martin Hyška absolvoval prípravu so známym kondičným trénerom Róbertom Kresťankom, ktorý mal na starosti aj prípravu nášho najlepšieho šprintéra Jána Volka. Absolvoval tri tréningové kempy na snehu v Taliansku a Litve. „Pre silnú 5-týždňovú angínu som musel vynechať dva tréningové kempy na snehu. Už som však naspäť a aktívne pracujem na dobehnutí strateného času. Určite najhlavnejším cieľom blížiacej sa sezóny je absolvovať čo najviac kôl Svetového pohára v slalome. Taktiež budem bojovať o body v Európskom pohári a snažiť sa o čo najlepšie umiestnenie na majstrovstvách sveta v slalome a alpskej kombinácii,“ povedal 28-ročný lyžiar z Humenného.



Rovnako ako Hyška aj zjazdár Martin Bendík nastupuje do Svetového pohára 22/23 s bodovými ambíciami. Hlavnou prioritou sezóny okrem SP v rýchlostných disciplínach je pre neho zjazd na februárových MS v Courcheveli.



Bežecký úsek ZSL sa sústredí na majstrovstvá sveta juniorov. „Zamerali najmä na juniorskú reprezentáciu. Tej sme sa snažili vytvoriť čo najlepšie podmienky tak, aby sme mladých udržali pri vrcholovom športe. Vo dvojici servisákov Mateusz Szczotka a Wojciech Wojtyla majú kvalitný realizačný tím so skúsenosťami so Svetového a kontinentálneho pohára. Zároveň vnímame, že je potrebné kompletne reštartovať a zrejme aj reštrukturalizovať domáce súťaže v behoch na lyžiach,“ uviedol Cagala.



Predstaviteľkou nastupujúcej generácie je aj 17-ročná Laura Roglová, ktorá má za sebou prvé štarty na medzinárodných FIS pretekoch v Zakopanom. Významným míľnikom bude štart na zimnom vydaní EYOF v Taliansku. „Na EYOF 2023 by som sa v šprinte chcela umiestniť v prvej dvadsiatke a verím, že sa mi podarí nominovať na majstrovstvá sveta juniorov v kanadskom Whistleri," poznamenala Roglová.



O reštart sa snaží aj ďalšie tradičné odvetvie - skoky na lyžiach. V ženskej kategóri má Slovensko výrazný talent. Iba 16-ročná Tamara Mesíková sa ako prvá Slovenka v histórii v marci premiérovo predstavila v hlavnej súťaži Svetového pohára v skokoch na lyžiach v nemeckom Oberhofe, kde obsadila 40. priečku. „Skákal môj otec a všetci jeho štyria bratia a bratanci. Tak som to skúsila aj ja. Navyše pochádzam z dedinky Selce, kde skákal hádam každý. Mojím snom je zimná olympiáda 2026 v Taliansku. Urobím všetko pre to, aby som sa tam mohla spustiť z mostíka.“



Mesíkovej sa darilo aj v lete, keď sa stala prvou Slovenkou, ktorá bodovala v letnej Grand Prix FIS. Najlepšie umiestenia dosiahla v poľskej Wisle, kde obsadila 25. a 17. miesto. Práve tu utvorila ženský slovenský rekord skokom dlhým 110 m.



Slovenským rekordmanom v rýchlostnom lyžovaní je skúsený 33-ročný Michal Bekeš. V minulom ročníku Svetového pohára obsadil celkovú 6. priečku. „Absolvoval som kondičnú aj mentálnu prípravu. Robil som naozaj plejádu športov - bicykel, lezenie, turistika, plávanie, balančné cvičenia, joga. Popri tom som po celý čas riešil prípravu lyží na zimnú sezónu, dolaďujem zjazdové doplnky s Technickou univerzitou Košice, vylepšujeme palice, spojlery, lyžiarky či prilbu," priblížil rodák zo Ždiaru, ktorý opäť chce potvrdiť príslušnosť k svetovej špičke. "Rád by som dosahoval umiestnenia v top 5 v rámci Svetového pohára i na majstrovstvách sveta a chcel by som prekonať aj svoj osobný rýchlostný rekord 23,464 km/h, ak budem mať vhodné podmienky."



Moderné disciplíny sú mladým odvetvím, ktoré však môže mať masový zásah. „V nešnej dobe je veľmi lákavý ich extrémy prvok. Navyše sú určené pre inú skupinu ľudí - vychádzajú tak povediac z ulice. Vidíme v nich obrovský potenciál - budeme sa snažiť podporovať budovanie infraštruktúry. Budúcnosť je vo freestylových a snoubordových kluboch a tiež v orientácii na deti a mládež. Našou snahou je podchytiť tých, ktorí nie sú organizovaní. Teší nás, že slovenská freestyle jednotka, Michael Oravec, rozšíril svoj záber aj na U-rampu a tešíme sa na jeho výkony v tejto disciplíne, kde doteraz Slovensko nemalo svoje vrcholné zastúpenie,“ zdôraznil šéf SLZ.



Medzi pretekárov štartujúcich pravidelne vo SP patrí aj snoubordista Samuel Jaroš: „Počas leta som mal kondičnú prípravu so Štefanom Čuvalom, s ktorým spolupracujem osem rokov. Kombinovali sme ju aj s prípravou na nafukovacích airbagoch v rakúskom Banger Parku. Koncom augusta sme na mesiac odleteli na Nový Zéland za prvým snehom." Prvá súťaž čaká Jaroša 20. októbra na SP vo švajčiarskom Chure, kde sa predstaví v disciplíne big air. Potom ho čakajú podujatia v Kanade, Amerike, Švédsku, Švajčiarsku, Rakúsku a Gruzínsku.



Vo svetovej snoubordovej konkurencii sa chystá opätovne pohybovať aj Matej Bačo. „V lete som sa venoval wakeboardingu, longboardingu, skateboardingu, chodil som do posilňovne, bicykloval som a celkovo som sa sústredil na fyzickú kondíciu. V zime by som sa na pretekoch seriálu SP chcel prebojovať bližšie k pódiovým miestam a podať čo najlepší výkon na majstrovstvách sveta," poznamenal Bačo, ktorý na úvod súťažného ročníka absolvuje prvé štyri podujatia SP.