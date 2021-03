ZSL je v procese afiliácie do FIS, čaká na Valné zhromaždenie SOŠV

Bratislava 30. marca (TASR) - Zväz slovenského lyžovania (ZSL) pokračuje v snahe o začlenenie sa do štruktúr Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Dôležitým krokom bolo uznanie štatútu zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tridsiateho apríla by sa malo konať Valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), kde by sa malo rozhodovať o podpore zastúpenia ZSL o. z. vo FIS.



"V prípade, že by termín 30. 4. bol a plénum by zasadalo, verím, že dostaneme priestor, aby sme prezentovali pripravenosť a naše hodnoty. To, čo v športe chceme robiť ináč, ako bolo doteraz," povedal výkonný viceprezident ZSL Ladislav Smolen. Po tom, ako sa koncom minulého roka vyostrili spory medzi vedením Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a viacerými jej dovtedajšími členmi, sa MŠVVaŠ SR rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou ZLS. Ministerstvo odobralo štatút národného športového zväzu SLA a niektoré jeho kompetencie, medzi nimi prihlasovanie športovcov na súťaže, prevzal SOŠV. Vedenie SLA však nesúhlasí s odôvodnením týchto krokov, keďže podľa asociácie nie je pravda, že z nej odišla väčšina športovcov.



Štatút národného zväzu môže mať len jeden subjekt a ten musí zastupovať všetky odvetvia daného športu, nie iba jedno. FIS pre neprehľadnú situáciu upozornila, že pokiaľ do 1. apríla kompetentné orgány neoznámia skutočnosť, ktorá by mala brániť vrátiť prístupové kódy SLA, vráti ich jej. Podľa Smolena je táto záležitosť vyriešená: "Vychádzali sme z oficiálnej korešpondencie medzi ministerstvom školstva a SOŠV a FIS. Máme informácie, že ministerstvo školstva na to reagovalo a priamo ministrom napísalo do FIS stanovisko (23. marca, pozn.), že zástupca Slovenska vo FIS je určený Zväz slovenského lyžovania. Ministerstvo školstva to v uplynulých mesiacoch potvrdilo niekoľkokrát. Najprv musíme byť členom FIS, potom nás môžu uznať ako národný športový zväz."



V prípade, že ZSL uspeje na VZ SOŠV, rozhodovať bude ešte Kongres FIS, ktorý sa uskutoční od 30. mája do 5. júna v slovinskom meste Portorož. "S FIS sme vo veľmi akčnom komunikačnom móde, splnili sme všetky formálne náležitosti pre prijatie. Odišlo takisto potvrdenie správneho orgánu ministerstva školstva, SOŠV potvrdil nejakým spôsobom našu afiliáciu, teraz sa čaká na rozhodnutie VZ a na konci Kongresu FIS," povedal Smolen. ZSL deklaruje približne štvortisícovú členskú základňu, z ktorej je do 2000 aktívnych pretekárov: "Dve odvetvia sú masové, zjazdové lyžovanie a beh na lyžiach, podobne vyzerá aj skladba členskej základne. Dominantní sú zjazdári, potom nasledujú bežci a ďalej to klesá podľa atraktivity a úspešnosti ostatných. Naša ambícia bola vždy od začiatku stať sa národným športovým zväzom a vymeniť SLA na tejto pozícii. Keď o nás niekto tvrdí, že sme iba pre zjazdárov, nie je to pravda."



Najhviezdnejšia členka nového zväzu je zjazdárka - celková víťazka Svetového pohára 2020/2021 Petra Vlhová. "Slovensko je lyžiarska krajina, podľa našich informácií lyžuje trištvrte milióna ľudí, taká je dnes popularita. Petra Vlhová je naša členka, jej otec Igor Vlha je spoluzakladateľ občianskeho združenia Zväz slovenského lyžovania. Začínajúci zväz má vo svojich radoch víťazku veľkého glóbusu, na jednej strane nás to teší, ale skôr nás to zaväzuje. Zastupujeme záujmy víťazky veľkého glóbusu, historicky sú to zväzy, ktoré fungujú s obrovským finančným krytím, podporou štátu, partnerov, lyžiarskych stredísk. Petra nás dostala do situácie, že musíme byť lepší. Samozrejme, nie je to len o nej, je to o deťoch, o športe, Petra je výsledok brutálnej obetavosti rodiny Vlhovcov. My sa na tom vezieme, no spôsobuje nám to väčší pocit zodpovednosti, aby sme to zvládli," dodal Smolen s tým, že o podobnej situácii v iných krajinách nevie: "Zisťovali sme to, ale zatiaľ sme sa nedopátrali, že by došlo k výmene zväzu. Dochádza ku zmenám mena, anglický zväz si pridal k názvu 'a snoubordový'. Že by však dochádzalo aj k ťažšiemu priebehu, aj vo vzťahu ku komunikácii s FIS, to som teda nepočul."