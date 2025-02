Zubairu predĺžil zmluvu v Michalovciach do leta 2026

Michalovce 26. februára (TASR) - Nigérijský futbalový stredopoliar Abdul Zubairu sa dohodol s klubom MFK Zemplín Michalovce na predĺžení kontraktu do leta 2026 s opciou na ďalší rok. Pôvodná zmluva mala vypršať po prebiehajúcej sezóne 2024/25. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Zubairu je jediný hráč mužstva, ktorý zasiahol do všetkých zápasov aktuálnej sezóny Niké ligy. "V Michalovciach som veľmi šťastný. Okolo seba mám skvelých ľudí a spoluhráčov. Po príchode do klubu to síce bolo ťažšie, keďže som hrával menej, ale teraz sa mi darí a od trénerov dostávam veľa príležitostí. Dúfam, že sa mi bude dariť aj naďalej. Moja túžba je zahrať si s MFK Zemplín v pohárovej Európe," uviedol Zubairu, ktorý pôsobí v Michalovciach od augusta 2023. V najvyššej slovenskej súťaži hral aj v drese AS Trenčín. Doteraz v nej odohral celkovo 160 zápasov, v ktorých strelil 4 góly.