Zubčič vyhral obrovský slalom v Bansku, Adam Žampa bol 19.

Výsledky sobotného obrovského slalomu SP v Bansku:



1. Filip Zubčič (Chor.) 2:20,62 min,

2. Mathieu Faivre (Fr.) +0,40 s,

3. Stefan Brennsteiner (Rak.) +0,93,

4. Alexis Pinturault (Fr.) +1,06,

5. Marco Odermatt (Švaj.) +1,52,

6. Manuel Feller (Rak.) +1,63,

7. Thibaut Favrot (Fr.) +1,77,

8. Loic Meillard (Švaj.) +1,82,

9. Štefan Hadalin (Slov.) +1,97,

10. Marco Schwarz (Rak.) +2,09, ...,

19. Adam ŽAMPA +3,07, Andreas ŽAMPA (obaja SR) nepostúpil do 2. kola



Celkové poradie SP (po 28 z 38 súťaží):



1. Pinturault 974 bodov,

2. Odermatt 744,

3. Schwarz 692,

4. Matthias Mayer (Rak.) 604,

5. Meillard 594,

6. Zubčič 584, ...,

65. Adam ŽAMPA 91,

127. Andreas ŽAMPA 11



Poradie v obrovskom slalome (po 7 z 10):



1. Pinturault 490 bodov,

2. Zubčič 468,

3. Odermatt 445,

4. Meillard 277,

5. Tommy Ford (USA) 200,

6. Lucas Braathen (Nór.) 191, ...,

21. Adam ŽAMPA 91,

41. Andreas ŽAMPA 11

Bansko 27. februára (TASR) - Chorvátsky lyžiar Filip Zubčič zvíťazil v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára. V Bansku zdolal o 40 stotín sekundy majstra sveta Mathieua Faivreho z Francúzska, tretí bol Rakúšan Stefan Brennsteiner s odstupom 0,93 s. Slovenský reprezentant Adam Žampa obsadil 19. priečku (+3,07 s), jeho brat Andreas nepostúpil do druhého kola.Dvadsaťosemročný Zubčič si pripísal tretí triumf v pretekoch prestížneho seriálu, všetky má na konte v tejto disciplíne. V jej priebežnom hodnotení figuruje na druhej pozícii o 22 bodov za Francúzom Alexisom Pinturaultom, ktorý skončil štvrtý a jasne vedie celkové poradie SP. "" citoval Chorváta portál laola1.at.Po prvom kole sa na čele usadil Faivre, ktorý štartoval v bulharskom rezorte ako čerstvý dvojnásobný majster sveta z Cortiny d'Ampezzo, kde triumfoval v paralelných pretekoch a práve aj v obrovskom slalome. Podobne ako jeho súperi predviedol čistú, no o čosi agresívnejšiu jazdu, vďaka čomu sa dostal do vedenia. Zubčič na medzičasoch zaostával výraznejšie, na priebežné druhé miesto so stratou 11 stotín sa vyšvihol výborne zvládnutou dolnou polovicou trate. V tesnom závese bol aj tretí Pinturault (+0,23), pod sekundu sa zmestili ešte Nór Henrik Kristoffersen (+0,68) a Brennsteiner (+0,80).Adam Žampa skončil na MS v tejto disciplíne ôsmy, v Bansku sa predstavil so štartovým číslom 18. Už na druhom úseku nabral veľkú stratu, v jednej zo zatvorenejších bránok musel mierne brzdiť a korigovať stopu a najmä mu chýbala dravosť, ktorá zdobila jeho výkon na šampionáte. Stačilo mu to však na účasť medzi elitnou tridsiatkou, kam sa nezmestil Andreas Žampa so štartovým číslom 46. Adam išiel v druhom kole bez viditeľnejšej chyby a dokázal sa posunúť o tri miesta v porovnaní s prvým kolom. Bodoval v piatom "obráku" tohto ročníka SP.Najrýchlejšiu druhú jazdu predviedol rovnako ako na šampionáte Slovinec Štefan Hadalin a poskočil o pätnásť priečok na deviatu pozíciu. Naopak, Kristoffersen sa po veľkej chybe prepadol do druhej desiatky výsledkovej listiny a v tej istej ťažkej bránke stratil pravú paličku Pinturault. Napriek tomu bojoval o priebežné vedenie, no nestačil na Brennsteinera, ktorý so štartovým číslom 24 dosiahol vo veku 29 rokov premiérové pódiové umiestnenie v kariére. Zubčič zašiel druhé kolo agresívne a desiatym najlepším časom dostal pod tlak Faivreho. Ten stratil minimálny náskok hneď na úvodnom medzičase a jeho manko ešte narástlo.