Zubek si zahrá v kanadskej juniorskej QMJHL za Saint John Sea Dogs
Rodák z Poľska hral od roku 2022 v Banskej Bystrici, za „baranov“ nastúpil aj na jeden duel v najvyššej slovenskej súťaži.
Autor TASR
Saint John 9. augusta (TASR) - Slovenský mládežnícky hokejový reprezentant Patryk Zubek bude pokračovať vo svojej kariére v zámorí. Osemnásťročný obranca podpísal rozvojovú zmluvu s tímom Saint John Sea Dogs, ktorý pôsobí v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.
Rodák z Poľska hral od roku 2022 v Banskej Bystrici, za „baranov“ nastúpil aj na jeden duel v najvyššej slovenskej súťaži. Jeho nový zamestnávateľ si ho vybral v tohtoročnom import drafte z celkového 67. miesta. „Pokračujeme v prestavbe našej defenzívy. Patrik je veľký obranca, o ktorom sme presvedčení, že môže priniesť konzistentnú hru v oboch smeroch. Vieme, že sa teší na štart v Saint John a my cítime to isté. Tešíme sa, až sa začlení do našej skvelej komunity a bude hrať dôležitú úlohu v našom tíme,“ povedal pre klubový web hlavný tréner a generálny manažér Sea Dogs Travis Crickard.
Zubek si zahral dvakrát za sebou na MS hráčov do 18 rokov. Slováci na oboch šampionátoch obsadili 4. miesto.
