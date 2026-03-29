< sekcia Šport
Zubimendi opustil kvôli kolenu kemp španielskej reprezentácie
Zubimendi nastúpil v piatkovom zápase Španielska proti Srbsku (3:0) v pozícii striedajúceho hráča.
Autor TASR
Barcelona 29. marca (TASR) - Martin Zubimendi predčasne opustil kemp španielskej futbalovej reprezentácie pre problémy s kolenom. Stredopoliar sa vrátil do svojho klubu Arsenal Londýn.
Zubimendi nastúpil v piatkovom zápase Španielska proti Srbsku (3:0) v pozícii striedajúceho hráča. Cez víkend však mal bolesti v kolene a tak v utorok proti Egyptu v Barcelona nebude k dispozícii. „Aby sa predišlo akémukoľvek riziku a aby sme chránili zdravie hráča, tak sme ho uvoľnili z kádra. Lekársky personál Arsenalu bol plne informovaný o celom procese,“ uviedli predstavitelia španielskej reprezentácie.
