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Žuborová sa stala majsterkou sveta, Slovensko bude hostiť šampionát
Cesta za svetovým titulom bola výsledkom mimoriadne vyrovnaných výkonov počas celej sezóny.
Autor TASR
Šen-čen 29. novembra (TASR) - Slovenská motosurfistka Sára Žuborová si víťazstvom vo finálovom podujatí UIM MotoSurf World Championship v Číne zabezpečila titul majsterky sveta. Slovensko sa z celkového prvenstva teší po piatich rokoch a svetová šampiónka sa v domácom prostredí predstaví už v máji, kedy sa v Šamoríne bude konať podujatie majstrovstiev sveta.
Cesta za svetovým titulom bola výsledkom mimoriadne vyrovnaných výkonov počas celej sezóny. Žuborová vstúpila do šampionátu vo veľkom štýle a hneď prvé tri podujatia premenila na víťazstvá – najskôr triumfovala v Turecku, následne v Českej republike a víťaznú sériu zavŕšila vo Švédsku. V ďalších zastávkach seriálu si pripísala aj dve druhé miesta a o svojom premiérovom celkovom triumfe rozhodla víťazstvom v Šen-čene.
Svetový titul sa vracia na Slovensko po piatich rokoch. Naposledy sa z celkového prvenstva tešil Banskobystričan Marek Škamla, ktorý pred piatimi rokmi ovládol triedu Stock.
V máji 2027 sa na Slovensku uskutoční podujatie svetového šampionátu UIM MotoSurf World Championship a jeho dejiskom bude Šamorín.
Cesta za svetovým titulom bola výsledkom mimoriadne vyrovnaných výkonov počas celej sezóny. Žuborová vstúpila do šampionátu vo veľkom štýle a hneď prvé tri podujatia premenila na víťazstvá – najskôr triumfovala v Turecku, následne v Českej republike a víťaznú sériu zavŕšila vo Švédsku. V ďalších zastávkach seriálu si pripísala aj dve druhé miesta a o svojom premiérovom celkovom triumfe rozhodla víťazstvom v Šen-čene.
Svetový titul sa vracia na Slovensko po piatich rokoch. Naposledy sa z celkového prvenstva tešil Banskobystričan Marek Škamla, ktorý pred piatimi rokmi ovládol triedu Stock.
V máji 2027 sa na Slovensku uskutoční podujatie svetového šampionátu UIM MotoSurf World Championship a jeho dejiskom bude Šamorín.