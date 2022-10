Zúčastni sa Majstrovstiev Slovenska vo FootBallGolfe a vyhraj

Majstrovstvá budú pozostávať z 2 častí:

Bratislava 6. októbra (OTS) - FootBallGolf Park Prievaly Vás srdečne pozýva na historicky prvé Majstrovstva Slovenska vo FootBallGolfe v dňoch 28.-30.10.2022, ktoré sa budú konať v našom športovom areáli v obci Prievaly. Majstrovstvá Slovenska vo FootBallGolfe sú prístupné pre každého bez rozdielu pohlavia a veku. Zúčastniť sa môžu aj ľudia, ktorí ešte FootBallGolf nikdy nehrali.Každý účastník turnaja bude automaticky zaradený do zlosovania o novú hernú konzolu Playstation 5, ktorú odovzdáme po vyhodnotení turnaja.Cez portál na http://www.footgolfbook.com/tournaments/details/139/ Telefonicky na +421 911 40 14 14Emailom na info@footballgolf.sk Link Majstrovstvá Slovenska na facebooku https://fb.me/e/2f2EvzG5j Prezentácia FootBallGolf ParkuFootBallGolf je kombináciou dvoch najpopulárnejších športov na svete: futbalu a golfu. Hrá sa s klasickou futbalovou loptou na footballgolfovom ihrisku s jamkami s priemerom 53-65 cm. Pravidlá z veľkej časti zodpovedajú pravidlám golfu. FootBallGolf je niečo ako minigolf až na to, že kopete do futbalovej lopty a tak prekonávate prekážky cestou do jamky. FootBallGolf je zastrešený Svetovou FootBallGolfovou Asociáciou (WFGA - World FootBallGolf Association).Medzi krajiny s najväčším počtom ihrísk pre FootBallGolf patria Česko, Nemecko, Anglicko, Dánsko, Švédsko a Rakúsko.FootBallGolf je presne taký ako znie – ako keď futbal a golf splynú do jedného. Skóre sa počíta ako pri golfe, kde sa počíta každá rana, avšak hráči používajú nohy, aby mohli kopať futbalovú loptu cez prekážky až k jamke. Najnižší počet kopov určuje víťaza.V porovnaní s FootGolfom je FootBallGolf prístupnejší všetkým vekovým kategóriam nakoľko sa nehrá na také dlhé vzdialenosti ako vo FootGolfe a skôr je to o technike prekonávania prekážok ako o sile. V podstate to znamená, že Vás hravo porazí aj vaše malé dieťa. V prvom rade je FootBallGolf hlavne o zábave!