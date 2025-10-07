< sekcia Šport
Zug bez Tatara prehral v 5. kole na ľade Lukko Rauma 0:1
Mountfield Hradec Králové podľahol ďalšiemu fínskemu zástupcovi KalPa Kuopio 1:5.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Hokejisti švajčiarskeho ZV Zug v zostave bez slovenského útočníka Tomáša Tatara prehrali v 5. kole Ligy majstrov na pôde fínskeho tímu Lukko Rauma 0:1. Mountfield Hradec Králové podľahol ďalšiemu fínskemu zástupcovi KalPa Kuopio 1:5.
hokejová-Liga majstrov - 5. kolo
Lukko Rauma - EV Zug 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 26. Välilä
Mountfield Hradec Králové - KalPa Kuopio 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Góly: 20. Klíma – 24. a 47. Kapanen, 14. Maenpaa, 26. Curry, 38. Rasanen
