Zug bez Tatara prehral v Raume 1:3 v prvom štvrťfinále

.
Na snímke slovenský hokejista Tomáš Tatar. Foto: TASR - Martin Baumann

Odveta je na programe 16. decembra na ľade Zugu.

Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Hokejisti fínskeho Lukko Rauma zvíťazili nad Zugom 3:1 v úvodnom stretnutí štvrťfinále Ligy majstrov. Švajčiarskemu tímu opäť chýbal zranený slovenský útočník Tomáš Tatar. Odveta je na programe 16. decembra na ľade Zugu.



LM - štvrťfinále - 1. zápas:

Lukko Rauma - EV Zug 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Góly: 20. Olsson, 27. Intonen, 43. Po. Westerholm - 41. Künzle
.

