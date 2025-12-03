< sekcia Šport
Zug bez Tatara prehral v Raume 1:3 v prvom štvrťfinále
Odveta je na programe 16. decembra na ľade Zugu.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Hokejisti fínskeho Lukko Rauma zvíťazili nad Zugom 3:1 v úvodnom stretnutí štvrťfinále Ligy majstrov. Švajčiarskemu tímu opäť chýbal zranený slovenský útočník Tomáš Tatar. Odveta je na programe 16. decembra na ľade Zugu.
LM - štvrťfinále - 1. zápas:
Lukko Rauma - EV Zug 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 20. Olsson, 27. Intonen, 43. Po. Westerholm - 41. Künzle
Lukko Rauma - EV Zug 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 20. Olsson, 27. Intonen, 43. Po. Westerholm - 41. Künzle