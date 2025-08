Žulevič prestúpil z Michaloviec do FC Janov

Michalovce 1. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Adam Žulevič prestúpil z MFK Zemplín Michalovce do FC Janov. Michalovčania o tom informovali na sociálnej sieti.



Sedemnásťročný mládežnícky reprezentant Slovenska meria 198 cm, do MFK sa posunul vlani z dorastu. „Veľmi sa teším na novú výzvu a budem robiť všetko pre to, aby som to zvládol a posunul sa ďalej. Z Michaloviec odchádzam s dobrým pocitom, na klub budem spomínať len v dobrom, pretože mi nesmierne pomohol v mojej kariére. Chýbať mi budú aj spoluhráči, s ktorými som strávil iba rok, ale naučil som sa od nich mnoho vecí,“ povedal Žulevič.