Zuzana Kučová zažila emotívnu derniéru, sestra ju prekvapila tortou

Trnava 9. mája (TASR) - Slovenská tenistka Zuzana Feltsam-Kučová zažila v Trnave emotívnu rozlúčku s profesionálnou kariérou. So sestrou Kristínou v 1. kole štvorhry na turnaji ITF odvrátili sedem mečbalov, no napokon prehrali s česko-slovenským tandemom Barbora Palicová, Radka Zelníčková 4:6, 7:6 (4), 5:10. Po skončení duelu ju Kristína prekvapila tortou so sviečkami v tvare čísla 101 symbolizujúceho singlové maximum Zuzany vo svetovom rebríčku WTA.



Derniéru si nenechali ujsť rodičia sestier Kučových ani Zuzanina dcérka Viktória. "Som vďačná organizátorom turnaja EMPIRE Tennis Academy Open v Trnave, že som si mohla s Kikou ešte raz zahrať štvorhru. Naposledy sme spolu nastúpili asi pred 15 rokmi v Zlíne. Chvíľu trvalo, kým som sa dostala do tempa, no postupne som sa rozohrala. Hoci sme nevyhrali, aspoň sme to zamotali. Kika mi po druhom sete hovorila, že sme prežili klinickú smrť a teraz už je možné všetko. Škoda, že nám supertajbrejk nevyšiel podľa predstáv," uviedla Zuzana Feltsam-Kučová.



Po poslednom zápase zdôraznila, že za profesionálnym tenisom sa jej cnieť nebude. "Hrám ešte seniorské ligové súťaže v Nemecku v kategórii nad 35 rokov a chcem ich dokončiť. Stále sa trochu ešte motám okolo tenisu, lebo má baví súťaženie. O trénerskej kariére zatiaľ neuvažujem. Úplne mi stačí, že trénujem svoje detičky a môžem pomôcť nejakými radami mojej sestre Kike, ktorá hrá stále na profesionálnej úrovni."