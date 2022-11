Zuzana Žirková bude trénovať Sláviu Banská Bystrica

Banská Bystrica 24. novembra (TASR) – Bývalá reprezentantka Slovenska Zuzana Žirková sa stala novou trénerkou basketbalistiek Slávia Banská Bystrica. Vo svojom novom pôsobisku podpísala 42-ročná trénerka kontrakt do konca sezóny 2023/2024 s ďalšou opciou.



Vedenie bystrických „púm“ nedávno rozviazalo spoluprácu s Miloslavom Michálikom pre neuspokojivý herný prejav družstva a dosiahnuté výsledky. Družstvo dočasne viedol Ľubomír Doušek, ktorého už v stredu na tréningu nahradila Žirková. „Dostala som ponuku od Bystrice. Zvažovala som, ako to celé spojiť, pretože mám rodinu v Košiciach a mám tam zázemie. Musela som sa s tým zaoberať, ale keďže som maximalista, chcela som využiť výzvu, ktorú som dostala, a preto som tu. Prehľad o bystrickom tíme mám a viem, akým smerom by som sa chcela uberať. Sledujem slovenskú ženskú extraligu, čo je logické, ak sa chcete posunúť niekam vyššie. Myslím si, že prehľad o banskobystrickom basketbale mám a viem, akým smerom by som sa chcela uberať. Vedenie klubu tu má veľké ambície, ale ja som sem určite neprišla, aby sme za tri dni zmenili všetko. Je to postupná práca. Sú tu aj mladé hráčky, ktoré treba posúvať ďalej. Bude to dlhšia práca, ktorá sa odrazí až budúci rok, ale ja nepovolím zo svojich nárokov,“ vyjadrila sa nová trénerka Slávia vo videu pre oficiálnu klubovú webstránku.



Osemnásobná víťazka ankety Basketbalistka roka sa po ukončení hráčskej kariéry plynule dostala na trénerskú dráhu. Dva roky bola na lavičke iného účastníka Niké Extraligy žien – Young Angels Košice, v predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 pre pandémiu koronavírusu získala s tímom bronzové medaily. Následne bola asistentom trénera v mužskom BKM Lučenec a naposledy pôsobila v mládežníckych kategóriách Young Angels Košice. Počas leta bola tiež hlavnou trénerkou dievčenskej reprezentácie Slovenska do 18 rokov, na B-kategórii majstrovstiev Európy v Bulharsku dosiahla so svojimi zverenkyňami na 4. miesto.



Debut na lavičke ju čaká v sobotu 3. decembra, kedy v bystrickom derby nastúpi Slávia proti UMB. „Pumy“ sú po 9. kole Niké Extraligy žien na 3. mieste, s bilanciou 6 víťazstiev a troch prehier. V Európskom pohári (Eurocup) už s veľkou pravdepodobnosťou neprehovoria v C-skupine do bojov o postup, aktuálne sú na poslednej pozícii s bilanciou 0:4.