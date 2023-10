Zuzin potvrdil parádnu formu, so Slafkovským sa porovnávať nechce

Zvolen 14. októbra (TASR) – Hokejisti Zvolena zdolali v 9. kole Tipos extraligy Banskú Bystricu 6:3 a vyhupli sa opätovne na druhú priečku v tabuľke. Veľkú zásluhu má na tom Peter Zuzin. Strelil už 11 gólov a je nielen najlepší strelec najvyššej slovenskej súťaže v prebiehajúcej sezóne, ale aj najproduktívnejší hráč. V pohronskom derby totiž okrem dvoch gólov zaznamenal aj dve asistencie, takže si na svoje konto pripísal porciu štyroch bodov.



"Bol to vynikajúci, ale aj ťažký a náročný zápas. Banská Bystrica nám to len tak nedala. Dôležitý gól bol počas nášho oslabenia na 4:2. Som rád, že sme to v závere zvládli, i keď to súper stiahol na rozdiel gólu a mal šance na vyrovnanie. Teší ma výhra v derby,“ neskrýval spokojnosť Zuzin, ktorý má olympijskú formu ako v roku 2022 v Pekingu. Góly strieľa tak ľahko, akoby napodobňoval Juraja Slafkovského na spomínanom turnaji pod piatimi kruhmi. Porovnávanie však odmieta: "Nedávam tie góly z bufetu, to si nemyslím. Vždy je to kolektívny výkon. Do šancí sa človek musí nejako dostať, niečo pre to urobiť. Možno to vyzerá zvrchu, že to ide ľahko a ide to samo, no treba pre to aj niečo robiť. Veľmi dobre som sa cítil pred zápasom. Mám nejaký nastavený režim. Viem potom, že keď príde zápas, tak sa budem v ňom cítiť dobre a nenechám nič na náhodu. Mám všetko ponastavované tak, aby som nemal v zápase tvrdé nohy, alebo aby som nebol unavený, či niečo podobné. Idem stopercentne na duel pripravený. Od začiatku sa mi hralo dobre, od prvého striedania. Mal som aj psychickú podporu z úvodu, že som hneď strelil gól, hneď sa mi hralo ľahšie a potom to už iba vrcholilo.“



Popri Zuzinovi sa v útoku darilo aj Patrikovi Marcinekovi, ktorý takisto strelil v zápase dva góly, no pripísal si o jednu asistenciu menej. Po stretnutí druhý muž v zápase z hľadiska štatistík uviedol: "Som veľmi spokojný. Hlavné je, že sme zvládli derby pred toľkými fanúšikmi a plus sa ešte zadarilo celej našej päťke. Hralo sa vo vysokom tempe, bol to hore – dole hokej s množstvom šanci, ale na oboch stranách stáli dobrí brankári. Hral sa skvelý hokej pred výbornou vyše štvortísicovou kulisou. Sme radi, že prišlo toľko ľudí na hokej.“



Vo zvolenskom tíme sa v piatok večer predstavila aj nová posila. Z Liberca prišiel na hosťovanie 26-ročný krídelník Miroslav Mucha. Absolvoval vôbec svoj prvý duel v slovenskej najvyššej súťaži, pretože od 17 rokov pôsobil v zámorských súťažiach. "Nie je lepší začiatok ako v derby proti Banskej Bystrici pred plným štadiónom s výbornou atmosférou. Myslím si, že sme odohrali výborný zápas. Som rád, že prvý môj duel vyšiel takto víťazne, ale musím sa ešte dostať do zápasového tempa,“ vyhlásil Mucha, ktorý má na svojom konte aj osem stretnutí za slovenskú reprezentáciu. K prechodu z Liberca do Zvolena ešte dodal: "Som rád, že budem mať vo Zvolene väčšiu minutáž, keďže v Liberci som veľa priestoru nemohol dostať. Tam by som iba ťažko mohol vyniknúť. Ak dostanem vo zvolenskom tíme priestor, tak na hokejku príde pohoda. Budem viac na očiach v prípade možného návratu do reprezentácie. Sledoval som extraligu aj v zámorí. Zvolen hrá už dlhodobo na vrchu tabuľky, má tie najvyššie ambície, preto som sa rozhodol z viacerých ponúk práve pre tento klub. Je pre mňa motivujúce pomôcť práve takémuto tímu. Potešila ma i atmosféra v derby. Fanúšikovia sú tu v deji zápasu. Neprišli si iba užiť zápas a len tak pozerať zápas ako v zámorí. Je super sledovať hľadisko, keď sa dá gól. Atmosféra je úžasná a ženie nás dopredu.“