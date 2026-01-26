< sekcia Šport
Zväz potvrdil nomináciu a miestenku pre Kapustíkovú na ZOH 2026
V rámci prerozdelenia kvót pridelila Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) jednu miestenku.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. januára (TASR) - Zväz slovenského lyžovania (ZSL) potvrdil, že Slovensko bude mať napokon zastúpenie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo aj v súťažiach v skokoch na lyžiach žien. V rámci prerozdelenia kvót pridelila Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) jednu miestenku, ktorú získala na základe aktuálnej výkonnosti, výsledkov a pripravenosti športovkýň Kira Mária Kapustíková.
Slovenská výprava športovcov na ZOH 2026 sa tak rozšírila na číslo 53. Kapustíková bola hlavnou adeptkou na miestenku, v provizórnom rebríčku FIS sa pôvodne ocitla na pozícii garantujúcej miestenku. Neskôr sa však objavila prvá pod čiarou, keďže prednosť dostali pretekárky, ktoré majú možnosť obsadiť aj súťaž miešaných tímov. Vo Svetovom pohári (SP) reprezentuje Slovensko aj Tamara Mesíková.
Kapustíková patrí k najmladším pretekárkam v rámci SP. Šestnásťročná reprezentantka Slovenska získala už aj prvé body, keď v slovinskom Ljubne obsadila v prvej polovici januára 17. a 24. miesto. V priebežnom poradí SP je na 49. priečke s 21 bodmi. „Preteky v Ljubne mi dali určite veľa, dosť ma posunuli, aj pokiaľ ide o body v zimnej sezóne. Olympiádu si chcem užiť čo najviac, budem sa snažiť podať čo najlepší výkon, aký som schopná podať. Keď som sa dozvedela, že pôjdem na olympiádu, určite som tomu neverila. Trénerovi som napísala, nech mi to znova povie, lebo sme sedeli od seba v lietadle. Bola som nadšená a beriem to s veľkou cťou, že tam môžem ísť. Je to niečo, o čom som zatiaľ len snívala, veľká česť, že budem môcť reprezentovať Slovensko,“ uviedla Kapustíková pre ZSL.
„Veril som, že sa to podarí obom pretekárkam, avšak poradie sa v závere zmenilo a pred naše pretekárky sa dostalo viac súperiek, a to aj napriek nižšiemu bodovému zisku vo Svetovom pohári. Voľba napokon padla na Kiru Máriu Kapustíkovú pre jej lepšiu aktuálnu výkonnosť a postavenie vo Svetovom pohári. V neposlednom rade má schopnosť prekvapiť aj v náročných poveternostných podmienkach. Začiatok zimy ju zastihol v dobrej forme, keď sa dokázala priblížiť k bodovanej tridsiatke. Na prelome rokov prišla kríza, no postupne sa opäť zlepšovala a v sérii pretekov Svetového pohára pred ZOH dokázala dvakrát bodovať 17. a 24. miestom,“ zdôvodnil výber Kapustíkovej reprezentačný tréner skokov na lyžiach Vladimír Frák v rozhovore pre ZSL. K programu pred ZOH povedal: „Najbližšie nás čakajú preteky Interkontinentálneho pohára v Lillehammeri, kde sa začiatkom marca uskutočnia aj majstrovstvá sveta juniorov, ktoré chceme využiť ako dôležitý test, následne 3. februára cestujeme do dejiska ZOH, kde nás od 5. februára čakajú prvé tréningy a 7. februára súťaž na malom mostíku.“
Na skokanských mostíkoch bude mať Slovensko v súťaži žien pod piatimi kruhmi premiéru. V mužskej kategórii získal miestenku Hektor Kapustík a nadviaže tak na Tomáša Zmoraya, ktorý štartoval vo Vancouveri 2010.
Slovenská výprava športovcov na ZOH 2026 sa tak rozšírila na číslo 53. Kapustíková bola hlavnou adeptkou na miestenku, v provizórnom rebríčku FIS sa pôvodne ocitla na pozícii garantujúcej miestenku. Neskôr sa však objavila prvá pod čiarou, keďže prednosť dostali pretekárky, ktoré majú možnosť obsadiť aj súťaž miešaných tímov. Vo Svetovom pohári (SP) reprezentuje Slovensko aj Tamara Mesíková.
Kapustíková patrí k najmladším pretekárkam v rámci SP. Šestnásťročná reprezentantka Slovenska získala už aj prvé body, keď v slovinskom Ljubne obsadila v prvej polovici januára 17. a 24. miesto. V priebežnom poradí SP je na 49. priečke s 21 bodmi. „Preteky v Ljubne mi dali určite veľa, dosť ma posunuli, aj pokiaľ ide o body v zimnej sezóne. Olympiádu si chcem užiť čo najviac, budem sa snažiť podať čo najlepší výkon, aký som schopná podať. Keď som sa dozvedela, že pôjdem na olympiádu, určite som tomu neverila. Trénerovi som napísala, nech mi to znova povie, lebo sme sedeli od seba v lietadle. Bola som nadšená a beriem to s veľkou cťou, že tam môžem ísť. Je to niečo, o čom som zatiaľ len snívala, veľká česť, že budem môcť reprezentovať Slovensko,“ uviedla Kapustíková pre ZSL.
„Veril som, že sa to podarí obom pretekárkam, avšak poradie sa v závere zmenilo a pred naše pretekárky sa dostalo viac súperiek, a to aj napriek nižšiemu bodovému zisku vo Svetovom pohári. Voľba napokon padla na Kiru Máriu Kapustíkovú pre jej lepšiu aktuálnu výkonnosť a postavenie vo Svetovom pohári. V neposlednom rade má schopnosť prekvapiť aj v náročných poveternostných podmienkach. Začiatok zimy ju zastihol v dobrej forme, keď sa dokázala priblížiť k bodovanej tridsiatke. Na prelome rokov prišla kríza, no postupne sa opäť zlepšovala a v sérii pretekov Svetového pohára pred ZOH dokázala dvakrát bodovať 17. a 24. miestom,“ zdôvodnil výber Kapustíkovej reprezentačný tréner skokov na lyžiach Vladimír Frák v rozhovore pre ZSL. K programu pred ZOH povedal: „Najbližšie nás čakajú preteky Interkontinentálneho pohára v Lillehammeri, kde sa začiatkom marca uskutočnia aj majstrovstvá sveta juniorov, ktoré chceme využiť ako dôležitý test, následne 3. februára cestujeme do dejiska ZOH, kde nás od 5. februára čakajú prvé tréningy a 7. februára súťaž na malom mostíku.“
Na skokanských mostíkoch bude mať Slovensko v súťaži žien pod piatimi kruhmi premiéru. V mužskej kategórii získal miestenku Hektor Kapustík a nadviaže tak na Tomáša Zmoraya, ktorý štartoval vo Vancouveri 2010.