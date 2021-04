Zväz slovenského lyžovania verí, že dostane podporu od pléna SOŠV

Bratislava 28. apríla (TASR) - Predstavitelia Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) veria, že v piatok urobia veľký krok smerom k prijatiu za člena Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Na to potrebujú podporu od pléna na 58. valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Snahu ZSL stať sa členom FIS už predtým podporili vedenie strešnej organizácie slovenského športu i jeho výkonný výbor.







Ak ZSL v piatok uspeje, požiada o prijatie vo FIS. Medzinárodná federácia potom na najbližšom výkonnom výbore rozhodne, či sa začne afiliácia zväzu, a potom budú o prijatí ZSL rozhodovať členovia FIS na kongrese, ktorý sa uskutoční od 30. mája do 5. júna v slovinskom meste Portorož. "Sme len hosťom na VZ SOŠV, takže nepoznáme presné znenie návrhu uznesenia, ak vôbec nejaké bude. Ako hostia budeme sledovať, ako to SOŠV navrhne, ale mám za to, že ZSL postačí len odporučenie pléna, aby ZSL na základe rozhodnutia ministerstva školstva a výkonného výboru SOŠV mohol pokračovať v afiliácii do FIS. Tá sa začala už v januári 2021, no po diplomatických rokovaniach zo strany Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) či ministerstva bola pozastavená. Veríme, že práve kladné rozhodnutie SOŠV pomôže opäť naštartovať a spustiť afiliácia do FIS," uviedol výkonný viceprezident ZSL Ladislav Smolen: "Naplnili sme všetky podmienky potrebné pre prijatie do FIS a veríme, že v nasledujúcich dňoch dosiahneme veľký posun."



Členstvo v štruktúrach FIS je podmienka k získaniu štatútu národného športového zväzu, čo je ďalší cieľ predstaviteľov Zväzu slovenského lyžovania. Dôležitým krokom bolo aj uznanie štatútu zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po tom, ako sa koncom minulého roka vyostrili spory medzi vedením Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a viacerými jej dovtedajšími členmi, sa MŠVVaŠ SR rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou ZSL. Ministerstvo odobralo štatút národného športového zväzu SLA a niektoré jeho kompetencie, medzi nimi prihlasovanie športovcov na súťaže, prevzal SOŠV. Vedenie SLA však nesúhlasí s odôvodnením týchto krokov, keďže podľa asociácie nie je pravda, že z nej odišla väčšina športovcov.







"Počkáme na verdikt pléna SOŠV, či podporí snahu ZSL a pridá sa k rozhodnutiu ministerstva školstva, ktoré určilo zmenu zastúpenia Slovenska v štruktúrach FIS. Práve ministerstvo je podľa stanov FIS jedinou oprávnenou organizáciou, ktorá menuje zástupcu v štruktúrach FIS. Ako hovoria stanovy FIS, k tomuto rozhodnutiu ministerstva je potrebné priložiť aj podporné stanovisko národného olympijského výboru," pokračoval Smolen, podľa ktorého by v prípade priaznivých okolností mohol ZSL získať štatút národného športového zväzu koncom leta.



Predstavitelia organizácie v stredu na tlačovej konferencii informovali, že ZSL momentálne zastupuje takmer 3800 slovenských športovcov, čo je obrovský nárast oproti minulému roku. Vlani v máji ich bolo pod jeho strechou len okolo 800. Väčšinu tvoria zjazdoví lyžiari. "Je to prirodzené, pretože zjazdové lyžovanie je najmasovejší šport. Pravdou však je, že dnes nielen zastupujeme, ale aj funkčne riešime deväť športových disciplín. Máme skoro 4000 členov, máme do 2000 aktívnych pretekárov a ich potreby sú pre nás rovnako dôležité. U nás sa lyžiarske športy nedelia na úseky, to je jedna z noviniek, ktoré sme do našej organizácie implementovali. Ide o harmonizáciu disciplín, práve podľa vzoru FIS. Cieľom je spojenie hnutia, ktoré bude vzájomne spolupracovať, za rovnakých podmienok pre všetkých, bez uprednostňovania niektorých disciplín," uviedol Smolen.



Hlavnou snahou ZSL od jeho vzniku bolo zjednotenie lyžovania na Slovensku a vytvorenie dobrých podmienok pre všetkých športovcov. "Zjednotenie lyžovania a upokojenie situácie pred olympijskou sezónou je jednoznačným cieľom aj ZSL. Preto veríme, že v piatok 30. apríla nájde naša úprimná snaha o jednotu v lyžiarskom hnutí podporu v pléne SOŠV a ZSL tak bude mat možnosť naplniť svoje poslanie a dospieť k prijatiu do FIS. Až potom, ak ZSL prejde afiliáciou do FIS, je možné, aby sme sa uchádzali o štatút národného športového zväzu zastupujúceho lyžovanie na Slovensku," uviedol prezident ZSL Ján Krajčík.



Členstvo vo FIS je pre ZSL dôležité aj z hľadiska snahy organizovať na Slovensku svetové podujatia. "Máme v pláne sa uchádzať na ďalšiu sezónu o preteky Európskeho pohára v zjazdovom lyžovaní na budúci rok, už sme podali žiadosť o usporiadanie podujatia Svetového pohára v najbližších rokoch a máme záujem usporiadať aj majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní v kategórii masters," uviedla Jana Palovičová, ktorá je zodpovedná za medzinárodné vzťahy.



"Ja som s touto organizáciou maximálne spokojný, počas celej zimy sa postarali o Petru a všetko fungovalo, ako malo. Či to boli prihlášky, ubytovanie, nejaké cesty, boli nám veľmi nápomocní a takto si predstavujem sezónu a spoluprácu s novým zväzom. Ja vidím iba jednu cestu, na ktorú sme sa dali. Ide olympijská sezóna, potrebujeme pomoc, potrebujeme za sebou silný zväz, aby nám odbúral prácu, ktorú sme doteraz robili my a suplovali sme starú inštitúciu. Do toho vkladáme nádeje, že nám pomôžu vo veľa veciach," uviedol Igor Vlha, zakladajúci člen ZSL a otec celkovej víťazky Svetového pohára 2020/2021 Petry Vlhovej.



ZSL momentálne zabezpečuje servis aj prípravu pre slovenských lyžiarov zo súkromných a sponzorských zdrojov. Ak dostane štatút národného športového zväzu, bude mať k dispozícii aj financie z verejných zdrojov. "V tomto covidovom období to nie je ľahké, ani sme neočakávali, že sa posunieme takto ďaleko v priebehu dvoch rokov, čím to bolo aj finančne náročnejšie. No všetko sme naplnili a bavíme sa s novými partnermi, ktorí nám prisľúbili podporu aj do ďalších rokov. Sme na dobrej ceste a ak by sme získali štatút národného športového zväzu, bola by to výrazná podpora z verejných zdrojov, pretože ťahať to z privátnych nie je naším cieľom," uviedol predseda správnej rady ZSL Peter Planý. V prípade, že by bol ZSL národný zväz, počíta s príjmami z verejných zdrojov vo výške 1.609.000 eur, súkromných 295.000 eur a vlastných 75.000 eur.



Z týchto peňazí by ZSL podporoval všetky odvetvia lyžiarskeho športu. "Členská základňa rastie. Šesťdesiat percent tvoria bývalí členovia SLA a tieto počty rastú. Tridsať percent našich členov nikdy nebolo registrovaných v SLA. Už teraz máme viac pretekárov, než bolo v minulosti v SLA. Zastupujeme aj odvetvia, ktoré v SLA nemali svoje miesto, napríklad aj lyžovanie telesne znevýhodnených športovcov, lyžovanie vo voľnom teréne alebo skki.trikke. Chceme financovať kluby cielene, aby bolo financovanie na konkrétny účel," uviedol generálny sekretár ZSL Radovan Cagala.