Zverev a Medvedev vstúpili v Turíne víťazne do červenej skupiny

turnaj majstrov - červená skupina:



Daniil Medvedev (Rus.) - Andrej Rubľov (Rus.) 6:4, 6:2



Alexander Zverev (Nem.) - Carlos Alcaraz (Šp.) 6:7 (3), 6:3, 6:4







tabuľka:



1. Daniil Medvedev 1 1 0 2:0 1



2. Alexander Zverev 1 1 0 2:1 1



3. Carlos Alcaraz 1 0 1 1:2 0



4. Andrej Rubľov 1 0 1 0:2 0

Turín 14. novembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev zvíťazil vo svojom úvodnom zápase na turnaji majstrov v Turíne nad krajanom Andrejom Rubľovom v dvoch setoch 6:4, 6:2. V zápase ani raz nestratil svoje podanie a k víťazstvu si pomohol aj 10 esami.Do stavu 3:3 si ani jeden z hráčov nevypracoval brejkbal. Ako prvému sa to podarilo Medvedevovi v 7. geme, ktorý dotiahol do víťazného konca. Následne si napriek trom brejkbalom súpera postrážil bod pri vlastnom podaní. Neprišiel oň ani po štyroch brejkbaloch dramatického desiateho gemu, ktorý napokon získal pre seba a po 55 minútach ním ukončil prvý set. Rubľov prišiel o podanie už v prvom geme druhého setu a následne aj v piatom - 1:4. Medvedev si už záver zápasu postrážil a ukončil ho čistou hrou v ôsmom geme, keď využil už prvý mečbal.V prvom stretnutí červenej skupiny si ôsmy hráč rebríčka ATP Nemec Alexander Zverev poradil so svetovou dvojkou Španielom Carlosom Alcarazom 6:7 (3), 6:3, 6:4.Úvodný duel skupiny priniesol od úvodu atraktívny a dramatický tenis. V treťom geme prvého setu Zverev brejkol súpera, no Alcaraz predviedol v šiestom geme čistú hru a získal bod pri súperovom podaní. Následne Zverev nevyužil štyri brejkbaly a za stavu 6:5 trikrát odvrátil setbal súpera. Prvý set napokon dospel do tajbrejku, v ktorom Zverev spravil dvakrát chybu pri vlastnom podaní a prvý set získal Alcaraz.Zverev začal druhý ideálne, keď v druhom geme brejkol súpera a po priebehu 4:1 a 5:2 vyhral za 39 minút. Pritom sám čelil hneď v prvom geme pri svojom podaní brejkbalu, no situáciu zvládol a práve tento moment považoval za najdôležitejší.poznamenal Zverev pre oficiálnu stránku turnaja. Kľúčový moment rozhodujúceho setu priniesol piaty gem, v ktorom Zverev opäť zobral súperovi podanie. V ďalšom priebehu si už obaja tenisti postrážili servis a Nemec napokon triumfoval 6:3. V zápase zvíťazil aj vďaka 16 esám (Alcaraz 11) a iba 5 nevynúteným chybám. Zverev vynechal vlaňajší ročník pre zranenie členka a v závere zápasu s Alcarazom nepríjemne spadol práve naň:Pre Alcaraza to bola tretia prehra po sebe a štvrtá z uplynulých šiestich zápasov.poznamenal.