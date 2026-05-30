Zverev a Ruud postúpili do osemfinále dvojhry
Autor TASR
Paríž 30. mája (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 3. kole zdolal na parížskej antuke v pozícii nasadenej dvojky domáceho Francúza Quentina Halysa 6:4, 6:3, 5:7, 6:2. Ďalej ide aj dvojnásobný finalista Nór Casper Ruud. Ako nasadená pätnástka otočil duel s Američanom Tommym Paulom (24.) a zvíťazil 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (4), 7:5.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Alexander Zverev (Nem.-2) - Quentin Halys (Fr.) 6:4, 6:3, 5:7, 6:2, Casper Ruud (Nór.-15) - Tommy Paul (USA-24) 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (4), 7:5
