Zverev bude súperom Alcaraza vo finále mužskej dvojhry

muži - dvojhra - semifinále:



Alexander Zverev (Nem.-4) - Casper Ruud (Nór.-7) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2



Paríž 7. júna (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev bude v nedeľu súperom Španiela Carlosa Alcaraza vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom Roland Garros. v semifinále zvíťazil v pozícii turnajovej štvorky nad siedmym nasadeným Nórom Casperom Ruudom 2:6, 6:2, 6:4, 6:2. Zverev bude bojovať o prvý titul z podujatí veľkej štvorky, v roku 2020 vo finálovom dueli na US Open prehral s Rakúšanom Dominicom Thiemom.Ruudovi vyšiel úvod zápasu so Zverevom. Dvojnásobný finalista z parížskej antuky z rokov 2023 i 2022 si po rýchlom brejku vybudoval náskok 3:0 a prvý set získal jasne vo svoj prospech. V druhom dejstve sa karta obrátila. Zverev výrazne pritvrdil na podaní, obmedzil počet nenynútených chýb. Po dvoch brejkoch odskočil Ruudovi na 5:1 a set s prehľadom dotiahol do úspešného konca.Na začiatku tretieho začal mať Ruud žalúdočné problémy a musel užiť tabletku proti bolesti. Zverev využil slabší pohyb Nóra, za stavu 2:2 prelomil jeho servis a výhodu brejku pretavil v zisk tretieho dejstva. Hneď v úvode štvrtého setu Ruud opäť prišiel o podanie a Zverev už šancu na postup do premiérového finále v Paríži už z rúk nepustil. V ôsmom geme premenil vďaka esu hneď prvý mečbal.," uviedol Zverev v pozápasovom interview s bývalým švédskym tenistom Matsom Wilanderom.