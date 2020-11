Zverev chce štartovať na Australian Open: Vianoce strávim už tam

Londýn 13. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev je ochotný prísť na Australian Open (18.-31. januára 2021) v predstihu, aby pred štartom grandslamového turnaja absolvoval povinnú dvojtýždňovú karanténu.



"Všetci hráči musia dva týždne pred začiatkom turnaja už byť v Austrálii. Priletím tam v polovici decembra, to znamená, že Vianoce strávim už tam," povedal pre agentúru DPA siedmy hráč svetového rebríčka.



Na základe nariadení miestnych zdravotných orgánov musia všetci tenisti a tenistky po prílete do krajiny nastúpiť do dvojtýždňovej karantény a až po jej absolvovaní sa budú môcť zúčastniť na prvom grandslamovom podujatí roka. "Pozitívne je, že počas tohto obdobia budeme môcť trénovať. Ubytujú nás v rezorte. Nebude to perfektné, ale určite lepšie, ako sedieť celý čas v hotelovej izbe," poznamenal Zverev.



Ten sa ešte pred Australian Open zúčastní na turnaji majstrov v Londýne (15.-22. novembra), kde sa v základnej skupine stretne so svetovou jednotkou Novakom Djokovičom, Daniilom Medvedevom a debutantom Diegom Schwartzmanom: "ATP finále v Londýne je výnimočný turnaj. Bude to najťažšie podujatie roka. Ak chcete uspieť, musíte byť od prvej loptičky absolútne koncentrovaný."