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Zverev dostal za titul na Roland Garros od priateľky šteniatko

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Nemecký tenista Alexander Zverev reaguje po víťazstve vo finálovom zápase mužskej dvojhry proti Talianovi Flaviovi Cobollimu na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v nedeľu 7. júna 2026. Foto: TASR/AP

Moderátorka nemeckej televízie svojho priateľa počas turnaja nemohla podporovať osobne, pred spoločnými oslavami si však preňho pripravila milé prekvapenie v podobe nového člena rodiny.

Autor TASR
Paríž 8. júna (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev dostal za zisk prvého grandslamového titulu v kariére šteniatko jazvečíka. Po finálovom triumfe na Roland Garros mu ho darovala jeho priateľka Sophia Thomallová.

Moderátorka nemeckej televízie svojho priateľa počas turnaja nemohla podporovať osobne, pred spoločnými oslavami si však preňho pripravila milé prekvapenie v podobe nového člena rodiny. „Toto je Buba, má 15 týždňov a je to druhý pes popri Mishke, ktorý teraz patrí mne a Saschovi. Sascha s ním najprv strávil hodinu a pol, takže sme šli na večeru dosť neskoro,“ povedala Thomallová pre denník Bild.

Dvadsaťdeväťročný Zverev, ktorý v boji o titul zvíťazil nad Talianom Flaviom Cobollim po päťsetovej bitke, je známy milovník psov. Po nedeľnom finálovom triumfe mu na spoločnej fotografii s trofejou zapózovali Mishka a ďalší štvornohí miláčikovia z rodiny Lövik a Junior.
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