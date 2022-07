Zverev ešte nevie, či bude hrať na US Open

Berlín 23. júla (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev neuviedol, či bude štartovať na nasledujúcom grandslamovom turnaji US Open (od 29. augusta do 11. septembra). Svetová dvojka uviedla, že po zranení zatiaľ trénuje len na jednej nohe a o jej štarte rozhodne to, ako sa bude cítiť.



Zverev absolvoval 7. júna operáciu členka, ktorý si zranil po nepríjemnom páde v semifinále Roland Garros. Roztrhol si pri ňom postranné väzy. Či stihne US Open neuviedol: "Chcem vyhrať každý turnaj, ktorý hrám. Nechodím tam len kvôli účasti. Preto budem hrať len vtedy, keď budem cítiť, že môžem vyhrať tento turnaj. Závisí to od mojej pohody na kurte. Toto je pre mňa prvoradé," citoval Zvereva portál eurosport.de.