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Zverev vo finále proti Cobollimu, Arnaldi odstúpil z turnaja
Zverev v semifinále zdolal na parížskej antuke v pozícii nasadenej dvojky Čecha Jakuba Menšíka 7:5, 6:2, 3:6, 6:3
Autor TASR,aktualizované
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Paríž 5. júna (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V semifinále zdolal na parížskej antuke v pozícii nasadenej dvojky Čecha Jakuba Menšíka 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
Nemec bude mať ďalšiu šancu získať prvý grandslamový titul v kariére. Pred dvoma rokmi prehral olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu vo finále v Paríži so Španielom Carlosom Alcarazom. V dueli o trofej na US Open v roku 2020 podľahol Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi, hoci viedol 2:0 na sety. Vlani vo finále Australian Open nestačil na Taliana Jannika Sinnera.
V úvodnom sete duelu medzi Zverevom a Menšíkom boli diváci na dvorci Philippa Chatriera svedkami dlhých výmen, veľa gemov išlo cez zhodu. O osude prvého dejstva napokon rozhodla jedenásta hra, v ktorej Zverev za stavu 5:5 aj vďaka viacerým nevynúteným chybám Menšíka prelomil jeho podanie. Dvadsaťdeväťročný rodák z Hamburgu sa dostal na koňa, druhý set získal vo svoj prospech vďaka brejkom v treťom a siedmom geme. Zverevovi vychádzali bekhendy po čiare i stopbaly.
Na začiatku tretieho setu požiadal Manšík o zdravotnú prestávku pre problémy so stuhnutou krčnou chrbticou a zamieril do šatne. Pauza mu pomohla, po návrate na kurt za stavu 3:2 zobral Zverevovi servis a vynútil si štvrté dejstvo. V ňom však dominoval favorizovaný Nemec, ktorý rýchlo odskočil českému hráčovi na 3:0 a za stavu 5:3 premenil hneď prvý mečbal. Dvadsaťročný Menšík napriek semifinálovej prehre dosiahol na Roland Garros svoj najväčší grandslamový úspech.
Zverev bol po postupe do finále rád, že dokázal zlomiť odpor talentovaného súpera. „Jakub hral v uplynulých dvoch týždňoch výborne. Bola to pre mňa najväčšia výzva na tohtoročnom Roland Garros, ale zvládol som to. V treťom sete začal Jakub predvádzať lepší tenis, jeho úroveň hry išla nahor. Dôležité bolo, že som zachytil úvod štvrtého setu. Atmosféra v Paríži je skvelá a vždy si to užívam," uviedol Nemec v pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.
Talian Flavio Cobolli bude v nedeľu finálovým súperom Nemca Alexandra Zvereva na grandslamovom Roland Garros. Cobolliho krajan a semifinálový súper Matteo Arnaldi totiž odstúpil z turnaja pre chorobu. Pre nasadenú desiatku Cobolliho to bude prvé grandslamové finále v kariére.
Arnaldi strávil na tohtoročnom Roland Garros na parížskej antuke 19 hodín a 42 minút. Organizátori oznámili jeho odstúpenie z turnaja necelú pol hodinu pred plánovaným začiatkom semifinálového duelom. Zverev bude proti Cobollimu favoritom, vo vzájomnej bilancii vedie 3:1. Nemec má vo veku 29 rokov veľkú šancu získať svoj prvý grandslamový titul.
Nemec bude mať ďalšiu šancu získať prvý grandslamový titul v kariére. Pred dvoma rokmi prehral olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu vo finále v Paríži so Španielom Carlosom Alcarazom. V dueli o trofej na US Open v roku 2020 podľahol Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi, hoci viedol 2:0 na sety. Vlani vo finále Australian Open nestačil na Taliana Jannika Sinnera.
V úvodnom sete duelu medzi Zverevom a Menšíkom boli diváci na dvorci Philippa Chatriera svedkami dlhých výmen, veľa gemov išlo cez zhodu. O osude prvého dejstva napokon rozhodla jedenásta hra, v ktorej Zverev za stavu 5:5 aj vďaka viacerým nevynúteným chybám Menšíka prelomil jeho podanie. Dvadsaťdeväťročný rodák z Hamburgu sa dostal na koňa, druhý set získal vo svoj prospech vďaka brejkom v treťom a siedmom geme. Zverevovi vychádzali bekhendy po čiare i stopbaly.
Na začiatku tretieho setu požiadal Manšík o zdravotnú prestávku pre problémy so stuhnutou krčnou chrbticou a zamieril do šatne. Pauza mu pomohla, po návrate na kurt za stavu 3:2 zobral Zverevovi servis a vynútil si štvrté dejstvo. V ňom však dominoval favorizovaný Nemec, ktorý rýchlo odskočil českému hráčovi na 3:0 a za stavu 5:3 premenil hneď prvý mečbal. Dvadsaťročný Menšík napriek semifinálovej prehre dosiahol na Roland Garros svoj najväčší grandslamový úspech.
Zverev bol po postupe do finále rád, že dokázal zlomiť odpor talentovaného súpera. „Jakub hral v uplynulých dvoch týždňoch výborne. Bola to pre mňa najväčšia výzva na tohtoročnom Roland Garros, ale zvládol som to. V treťom sete začal Jakub predvádzať lepší tenis, jeho úroveň hry išla nahor. Dôležité bolo, že som zachytil úvod štvrtého setu. Atmosféra v Paríži je skvelá a vždy si to užívam," uviedol Nemec v pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.
Talian Flavio Cobolli bude v nedeľu finálovým súperom Nemca Alexandra Zvereva na grandslamovom Roland Garros. Cobolliho krajan a semifinálový súper Matteo Arnaldi totiž odstúpil z turnaja pre chorobu. Pre nasadenú desiatku Cobolliho to bude prvé grandslamové finále v kariére.
Arnaldi strávil na tohtoročnom Roland Garros na parížskej antuke 19 hodín a 42 minút. Organizátori oznámili jeho odstúpenie z turnaja necelú pol hodinu pred plánovaným začiatkom semifinálového duelom. Zverev bude proti Cobollimu favoritom, vo vzájomnej bilancii vedie 3:1. Nemec má vo veku 29 rokov veľkú šancu získať svoj prvý grandslamový titul.
muži - dvojhra - semifinále:
Alexander Zverev (Nem.-2) - Jakub Menšík (ČR-26) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3
Alexander Zverev (Nem.-2) - Jakub Menšík (ČR-26) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3