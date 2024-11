Zverev je so sezónou spokojný: Vyšli mi aj veľké turnaje

Turín 8. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev je spokojný s úrovňou hry, ktorú predviedol v roku 2024. Olympijský šampión vo dvojhre z OH 2020 v Tokiu sa po vážnom zranení členka dokázal vrátiť medzi absolútnu svetovú špičku. Na grandslamovom Roland Garros postúpil do finále a odniesol si tituly z turnajov série Masters 1000 v Ríme i Paríži.



"V roku 2023 som mal pocit, že nie som konkurencieschopný na veľkých turnajoch. V tejto sezóne sa to zmenilo. Postuo do finále Roland Garros i tituly z podujatí Masters vnímam ako veľkú satisfakciu. Dokázal som držať krok s najlepšími hráčmi na svete," uviedol pre Reuters Zverev, ktorý zakončí sezónu na turnaji majstrov v Turíne. V skupina Johna Newcomba sa ako nasadená dvojka stretne so Španielom Carlosom Alcarazom, Nórom Casperom Ruudom a Rusom Andrejom Rubľovom.