Zverev je so svojou hrou na tráve spokojný: Niečo však viem zlepšiť

Halle 22. júna (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev je týždeň pred štartom grandslamového Wimbledonu spokojný so svojou hrou. Konštatoval to po sobotnom semifinálovom zápase na trávnatom turnaji ATP v Halle, v ktorom prehral so svojím rivalom Daniilom Medvedevom.



Tretí muž rebríčka ATP podľahol svetovej jedenástke po trojsetovej bitke 6:7 (3), 7:6 (1), 4:6. Pre Zvereva a Medvedeva šlo o dvadsiate vzájomné stretnutie, úspešnejšiu štatistiku má Rus (13:7). „Som spokojný s úrovňou, na ktorej som hral. V rozhodujúcich momentoch jednoducho hral trochu lepšie. Bol to skvelý zápas na vysokej úrovni. Niektoré veci viem pred Wimbledonom zlepšiť, a to aj urobím. No na druhý týždeň na trávnatom povrchu to bolo naozaj v poriadku,“ citovala Zvereva agentúra DPA.



Dvadsaťosemročný nemecký reprezentant má na konte 24 singlových titulov, na prvý z niektorého grandslamu však ešte čaká. V All England Clube to najďalej dotiahol do osemfinále. Tohtoročný Wimbledon štartuje v pondelok 30. júna.