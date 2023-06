Zverev na Roland Garros zdolal Molčana: Pomohli mi fanúšikovia

muži - dvojhra - 2. kolo:



Alexander Zverev (Nem.-22) - Alex MOLČAN (SR) 6:4, 6:2, 6:1

Paríž 2. júna (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej antuke prehral s nasadenou dvadsaťdvojkou Nemcom Alexandrom Zverevom 4:6, 2:6, 1:6. Jeho maximom na podujatiach veľkej štvorky zostáva 3. kolo z vlaňajšieho Wimbledonu a US Open 2021.Zverev hneď v úvodnom geme prelomil podanie Molčana a výhodu brejku pretavil v zisk prvého setu. Nemec hral agresívne, tlačil súpera do defenzívy a na jeho konto pribúdali víťazné údery z forhendu i obojručného bekhendu. Molčan sa snažil Zvereva rozbehať a účinne využíval stopbaly, na vo väčšine výmen mal navrch olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu, ktorý navyše kvalitne podával.Na začiatku druhého dejstva odvrátil najlepší slovenský singlista dva brejkbaly, no napokon prišiel o servis, čo bola voda na mlyn Zvereva. V piatom geme Nemec nevyužil tri brejkbaly na 4:1, no v siedmej hre Molčanovi opäť zobral podanie a aj druhé dejstvo sa stalo jeho korisťou. V úvode tretieho setu sa Zverev rýchlo ujal vedenia 4:0 a prvý vzájomný zápas s Molčanom už dotiahol do úspešného konca. Posledným slovenským želiezkom v singli tak zostala Anna Karolína Schmiedlová, ktorá v sobotu nastúpi v 3. kole proti Američanke Kayle Dayovej.Pre Zvereva to bol vo štvrtok prvý zápas na dvorci Philippa Chatriera od vlanajšieho semifinále proti Španielovi Rafaelovi Nadalovi, ktoré skrečoval pre zranenie. V tajbrejku druhého setu si Nemec vyvrtol členok a z kurtu ho museli odviezť na vozíku. Pre Zvereva to znamenalo predčasný koniec sezóny. V 3. kole tohtoročného Roland Garros sa stretne s Američanom Francesom Tiafoeom." uviedol Zverev v prvom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.