Zverev odvrátil dva mečbaly a postúpil do semifinále v Paríži
Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime sa stal prvým semifinalistom dvojhry.
Autor TASR
Paríž 1. novembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži a stále živí šancu vrátiť sa na post svetovej jednotky. Vo štvrťfinále vyradil v pozícii nasadenej dvojky päťku „pavúka" Američana Bena Sheltona 6:3, 6:3.
Jeho semifinálovým súperom bude trojka podujatia Nemec Alexander Zverev, tretí nasadený obhajca titulu odvrátil v súboji s Rusom Daniilom Medvedevom dva mečbaly a vyhral 2:6, 6:3, 7:6 (5).
Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime sa stal prvým semifinalistom dvojhry. Vo štvrťfinále zdolal v pozícii nasadenej deviatky Monačana Valentina Vacherota hladko 6:2, 6:2. V sobotu ho čaká trinásty nasadený Kazach Alexander Bublik, ktorý sa dostal medzi elitné kvarteto po triumfe 6:7 (5), 6:4, 7:5 nad šestkou „pavúka" Austrálčanom Alexom de Minaurom.
dvojhra - štvrťfinále:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Ben Shelton (USA-5) 6:3, 6:3, Alexander Bublik (Kaz.-13) - Alex de Minaur (Austr.-6) 6:7 (5), 6:4, 7:5, Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Valentin Vacherot (Mon.) 6:2, 6:2, Alexander Zverev (Nem.-3) - Daniil Medvedev (Rus.-11) 2:6, 6:3, 7:6 (5)
