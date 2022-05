Zverev po finálovom debakli v Madride kritizoval ATP

Alexander Zverev vo finále mužskej dvojhry proti španielskemu tenistovi Carlosovi Alcarazovi na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Madride v nedeľu 8. mája 2022. Foto: TASR/AP

Nechcem uprieť úspech Carlosovi. Som len smutný, lebo to mohol byť lepší zápas a takéto finále by si to zaslúžilo, uviedol nemecký tenista.