Zverev po postupe do štvrťfinále ďakoval otcovi, Tiafoe divákom

muži - dvojhra - osemfinále:



Alexander Zverev (Nem.-4) - Brandon Nakashima (USA) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2,

Frances Tiafoe (USA-20) - Alexei Popyrin (Austr.-28) 6:4, 7:6 (3), 2:6, 6:3













New York 2. septembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev a Američan Frances Tiafoe postúpili do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Zverev v pozícii nasadenej štvorky zdolal v osemfinále domáceho Brandona Nakashimu 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Jeho štvrťfinálovým súperom bude ďalší americký hráč Taylor Fritz. Tiafoe ako nasadená dvadsiatka vyradil Austrálčana Alexeia Popyrina 6:4, 7:6 (3), 2:6, 6:3, teraz ho čaká Bulhar Grigor Dimitrov.Zverev stále živí šancu na zisk prvého grandslamového titulu, v roku 2020 prehral vo finále US Open s Rakúšanom Dominicom Thiemom po päťsetovom boji, keď nevyužil vedenie 2:0, Po víťazstve nad Nakashimom ďakoval svojmu otcovi Alexadrovi Zverevovi st." zdôraznil Nemec.Tiafoe po triumfe nad Popyrinom, ktorý v 3. kole vyradil obhajcu titulu Srba Novaka Djokoviča, ďakoval divákom.